Passaggio 1

Lavate e pelate le carote, quindi tagliatele a metà o in quarti nel senso della lunghezza a seconda della dimensione e dello spessore. Disponetele su un foglio di carta da forno. Con un pelapatate, staccate grosse striscioline di scorza dal limone e spremetene il succo. Condite le carote con sale, succo di limone, scorza di limone, pezzetti di burro e rametti di timo. Avvolgetele nella carta da forno e fissate tutte le estremità con una pinzatrice.