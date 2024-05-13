Carote brasate con spuma di nocciole
- Vegetariani
- Primo piatto
Le carote colorate, morbide e profumate, brasate al forno, non hanno bisogno di altro che di questa raffinata spuma di nocciole come attrice non protagonista.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 60 min.
- 4 Porzioni
Lavate e pelate le carote, quindi tagliatele a metà o in quarti nel senso della lunghezza a seconda della dimensione e dello spessore. Disponetele su un foglio di carta da forno. Con un pelapatate, staccate grosse striscioline di scorza dal limone e spremetene il succo. Condite le carote con sale, succo di limone, scorza di limone, pezzetti di burro e rametti di timo. Avvolgetele nella carta da forno e fissate tutte le estremità con una pinzatrice.
Variante: usate la scorzonera al posto delle carote. Mettete a bagno la scorzonera sbucciata in acqua fredda con il succo di 1 limone. Una volta sbucciata tutta la scorzonera, toglietela dall'acqua, scolatela e procedete come per le carote. Il tempo di cottura è di circa 25-30 minuti.
Cuocere in forno preriscaldato a 150 °C per circa 40 minuti. Le carote devono essere tenere (verificare la cottura con la punta di un coltello).
Per la spuma di nocciole, sciogliete il burro in un pentolino. Sbattete il brodo di manzo e il tuorlo d'uovo in una ciotola dal fondo spesso a vapore fino a ottenere un composto cremoso e spumoso. Incorporate lentamente l'olio di nocciole e il burro alla spuma di tuorlo, mescolando. Incorporate la pasta di nocciole/funghi. Aggiungete l'aceto, il sale e condite a piacere.
Versare la schiuma di nocciola in una bottiglia Isi (Gourmet Whip), avvitare il tappo con la ghiera e inserire 2 capsule per una bottiglia da 0,5 litri o 4 capsule per una bottiglia da 1 litro. Riscaldare la bottiglia a bagnomaria a 50 °C.
Consiglio: se non avete una bottiglia Isi, potete servire la spuma di nocciole calda con le carote senza montarla. In questo caso, il tempismo è particolarmente importante: montate (ovvero preparate) la spuma poco prima che le carote siano cotte.
Tagliate con cura la carta da forno e servite le carote nella carta da forno. Cospargete con la granella di nocciole. Servite la spuma di nocciole a parte in piccole ciotole.
Suggerimento per bere: Pinot Bianco di medio corpo