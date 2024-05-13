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Carote brasate con spuma di nocciole

  • Vegetariani
  • Primo piatto
Ricetta di: Richard Rauch e Katharina Seiser

Le carote colorate, morbide e profumate, brasate al forno, non hanno bisogno di altro che di questa raffinata spuma di nocciole come attrice non protagonista.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 60 min.
  • 4 Porzioni
Passaggio 1

Lavate e pelate le carote, quindi tagliatele a metà o in quarti nel senso della lunghezza a seconda della dimensione e dello spessore. Disponetele su un foglio di carta da forno. Con un pelapatate, staccate grosse striscioline di scorza dal limone e spremetene il succo. Condite le carote con sale, succo di limone, scorza di limone, pezzetti di burro e rametti di timo. Avvolgetele nella carta da forno e fissate tutte le estremità con una pinzatrice.

Variante: usate la scorzonera al posto delle carote. Mettete a bagno la scorzonera sbucciata in acqua fredda con il succo di 1 limone. Una volta sbucciata tutta la scorzonera, toglietela dall'acqua, scolatela e procedete come per le carote. Il tempo di cottura è di circa 25-30 minuti.

Passaggio 2

Cuocere in forno preriscaldato a 150 °C per circa 40 minuti. Le carote devono essere tenere (verificare la cottura con la punta di un coltello).

Passaggio 3

Per la spuma di nocciole, sciogliete il burro in un pentolino. Sbattete il brodo di manzo e il tuorlo d'uovo in una ciotola dal fondo spesso a vapore fino a ottenere un composto cremoso e spumoso. Incorporate lentamente l'olio di nocciole e il burro alla spuma di tuorlo, mescolando. Incorporate la pasta di nocciole/funghi. Aggiungete l'aceto, il sale e condite a piacere.

Passaggio 4

Versare la schiuma di nocciola in una bottiglia Isi (Gourmet Whip), avvitare il tappo con la ghiera e inserire 2 capsule per una bottiglia da 0,5 litri o 4 capsule per una bottiglia da 1 litro. Riscaldare la bottiglia a bagnomaria a 50 °C.

Consiglio: se non avete una bottiglia Isi, potete servire la spuma di nocciole calda con le carote senza montarla. In questo caso, il tempismo è particolarmente importante: montate (ovvero preparate) la spuma poco prima che le carote siano cotte.

Passaggio 5

Tagliate con cura la carta da forno e servite le carote nella carta da forno. Cospargete con la granella di nocciole. Servite la spuma di nocciole a parte in piccole ciotole.

Suggerimento per bere: Pinot Bianco di medio corpo

Ingredienti

Per le carote
Per la spuma di nocciole

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