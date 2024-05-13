A crispy, pan-fried carp fillet with a crust, topped with finely chopped cabbage seasoned with caraway, served with a dark sauce on a light-colored plate.
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Carpa e cavolo i.r.

  • Classici
  • Pesce
  • Primo piatto
Ricetta di: Chef pluripremiato Benjamin Prag dal libro di cucina Originals Only

Dal campo, dal laghetto, dal caseificio e dal forno – al Café Kandl a Vienna tutto arriva fresco nel piatto. Il prodotto è al centro dell'attenzione.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 180 min.
  • 4 Porzioni
Passaggio 1

Marinare la carpa

Eliminare la pinna ventrale dalla carpa. Mescolare sale e zucchero e marinare generosamente la carpa con il composto. Lasciar riposare per 2 ore. Successivamente sciacquare bene e asciugare. Lasciar maturare la carpa in frigorifero per una notte su una griglia, con la pelle rivolta verso l'alto. In questo modo la pelle diventerà croccante in seguito. Togliere dal frigorifero e porzionare in 4 pezzi di uguale dimensione.

Passaggio 2

Fondo di carpa

Per il fondo, rosolare le carcasse di pesce in forno a 200 °C (statico, calore sopra e sotto) finché non diventano brune. Nel frattempo, tagliare le verdure a cubetti grossi, tranne l'aglio, e rosolarle scure in una pentola grande con lo strutto. Quando tutto ha preso un bel colore, tritare l'aglio e rosolarlo brevemente insieme al cumino e al pepe. Aggiungere le carcasse di pesce rosolate, sfumare con la birra e coprire con acqua fino a due terzi. Lasciar sobbollire molto delicatamente per 1 ora. In seguito filtrare e insaporire con sale.

Passaggio 3

Confit di „Bratl"

Per il confit, tagliare le cipolle e l'aglio a dadini fini e rosolarli in piccole quantità nell'olio vegetale, mescolando continuamente. Aggiungere il cumino e far restringere finché non si forma un composto di cipolle bruno scuro e dolciastro. Insaporire con sale e pepe.

Passaggio 4

Insalata di cavolo primaverile

Togliere il torsolo dal cavolo e staccare le singole foglie. Sbollentare per 20 secondi e raffreddare in acqua ghiacciata. Tagliare la nervatura centrale dalle singole foglie. Arrotolare le foglie per il lungo e tagliarle a strisce sottili. Poco prima di impiattare, marinare con sale, zucchero, aceto, olio e cumino tostato.

Passaggio 5

Grigliare la carpa

Oliare la carpa e grigliarla su una griglia a fuoco medio dal lato della pelle, finché non diventa croccante. Terminare la cottura dal lato della carne fino a una temperatura interna di circa 50-55 °C, poi lasciar riposare brevemente.

Passaggio 6

Impiattamento

Per impiattare, usare preferibilmente un piatto dal bordo basso o una scodella larga. Stendere 1 cucchiaio di confit di „Bratl" sul piatto e adagiarvi sopra la carpa. Con una pinza sottile arrotolare l'insalata di cavolo e disporla con cura accanto alla carpa. Infine versare il sugo di cottura caldo accanto al pesce sul piatto.

Ingredienti

Per la carpa
Per il fondo di carpa
Per il confit di „Bratl"
Per l'insalata di cavolo primaverile

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