Passaggio 2 Fondo di carpa

Per il fondo, rosolare le carcasse di pesce in forno a 200 °C (statico, calore sopra e sotto) finché non diventano brune. Nel frattempo, tagliare le verdure a cubetti grossi, tranne l'aglio, e rosolarle scure in una pentola grande con lo strutto. Quando tutto ha preso un bel colore, tritare l'aglio e rosolarlo brevemente insieme al cumino e al pepe. Aggiungere le carcasse di pesce rosolate, sfumare con la birra e coprire con acqua fino a due terzi. Lasciar sobbollire molto delicatamente per 1 ora. In seguito filtrare e insaporire con sale.