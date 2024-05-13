Passaggio 1 Cotoletta di agnello

Pulire le cotolette di agnello, porzionarle, batterle per appiattirle e salarle. Passarle nella farina, poi immergerle nelle uova sbattute e passarle nel pangrattato. Friggerle fino a doratura in un misto di burro chiarificato e olio di colza. Infine arrosarle in padella con burro e rosmarino fresco.