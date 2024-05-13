Cotoletta di agnello con patate e funghi porcini
- Carne
- Primo piatto
Nel ristorante Kupferdachl a Unterpremstätten, in Stiria, lo chef pluripremiato Daniel Edelsbrunner unisce piatti classici austriaci a menu creativi.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 90 min.
- 4 Porzioni
Cotoletta di agnello
Pulire le cotolette di agnello, porzionarle, batterle per appiattirle e salarle. Passarle nella farina, poi immergerle nelle uova sbattute e passarle nel pangrattato. Friggerle fino a doratura in un misto di burro chiarificato e olio di colza. Infine arrosarle in padella con burro e rosmarino fresco.
„Arrosare" significa, durante la cottura, versare regolarmente sulla carne il proprio sugo di cottura o il grasso caldo, per evitare che si asciughi e per intensificarne il sapore.
Patate
Cuocere le patate con la buccia, sbucciarle e schiacciarle ancora calde. Insaporire con burro nocciola, olio d'oliva, sale, noce moscata ed erbe aromatiche.
Porcini
Pulire accuratamente i porcini e tagliarli a fette spesse circa 3 cm. Rosolarli in olio d'oliva, aggiungendo il burro a metà cottura. Insaporire con sale, pepe e un po' d'aglio, poi completare con erbe aromatiche.
Impiattamento
Disporre sul piatto patate, funghi e cotoletta di agnello e servire con mirtilli rossi mescolati a freddo.