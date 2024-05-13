Breaded lamb cutlet with rosemary, served with sautéed mushrooms, parsley potatoes, and a red cranberry sauce in a stone bowl.
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Cotoletta di agnello con patate e funghi porcini

  • Carne
  • Primo piatto
Ricetta di: Chef pluripremiato Daniel Edelsbrunner dal libro di cucina Originals Only

Nel ristorante Kupferdachl a Unterpremstätten, in Stiria, lo chef pluripremiato Daniel Edelsbrunner unisce piatti classici austriaci a menu creativi.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 90 min.
  • 4 Porzioni
Passaggio 1

Cotoletta di agnello

Pulire le cotolette di agnello, porzionarle, batterle per appiattirle e salarle. Passarle nella farina, poi immergerle nelle uova sbattute e passarle nel pangrattato. Friggerle fino a doratura in un misto di burro chiarificato e olio di colza. Infine arrosarle in padella con burro e rosmarino fresco.

„Arrosare" significa, durante la cottura, versare regolarmente sulla carne il proprio sugo di cottura o il grasso caldo, per evitare che si asciughi e per intensificarne il sapore.

Passaggio 2

Patate

Cuocere le patate con la buccia, sbucciarle e schiacciarle ancora calde. Insaporire con burro nocciola, olio d'oliva, sale, noce moscata ed erbe aromatiche.

Passaggio 3

Porcini

Pulire accuratamente i porcini e tagliarli a fette spesse circa 3 cm. Rosolarli in olio d'oliva, aggiungendo il burro a metà cottura. Insaporire con sale, pepe e un po' d'aglio, poi completare con erbe aromatiche.

Passaggio 4

Impiattamento

Disporre sul piatto patate, funghi e cotoletta di agnello e servire con mirtilli rossi mescolati a freddo.

Ingredienti

Per le cotolette di agnello
Per le patate
Per i porcini
Per le erbe aromatiche
Per impiattare

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