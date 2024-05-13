Passaggio 2

Il Liptauer si abbina perfettamente a vini bianchi frizzanti o a giovani vini rossi. Tra le varietà di uve bianche tipiche della regione di Thermen, troviamo lo Zierfandler (Rotgipfler), che è difficile da reperire altrove. La gamma tradizionale di vitigni include anche il Blauer Portugieser, un tempo conosciuto come 'Vöslauer', il Neuburger e vini della famiglia Borgogna, come il St. Laurent e il Pinot Bianco.