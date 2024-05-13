Bread slices with Liptauer spread and chives on plate, with labeled card beside.
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Crema da spalmare "alla Liptauer"

  • Classici
  • Vegetariani

Una ricetta della tradizionale cucina delle Heurigen austriache. Un classico semplice e veloce da preparare.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 15 min.
  • 4 Porzioni
Passaggio 1

Mescola il formaggio cagliato con la maionese fino a ottenere una consistenza cremosa. Trita finemente gli altri ingredienti, aggiungili e mescola accuratamente. Condisci con senape, paprika, sale e pepe a piacere. Il Liptauer dovrebbe riposare per alcune ore prima di essere servito. Può essere preparato in versione delicata o piccante. Se preferisci una crema più piccante, puoi sostituire la paprika dolce in polvere con quella piccante.

Passaggio 2

Il Liptauer si abbina perfettamente a vini bianchi frizzanti o a giovani vini rossi. Tra le varietà di uve bianche tipiche della regione di Thermen, troviamo lo Zierfandler (Rotgipfler), che è difficile da reperire altrove. La gamma tradizionale di vitigni include anche il Blauer Portugieser, un tempo conosciuto come 'Vöslauer', il Neuburger e vini della famiglia Borgogna, come il St. Laurent e il Pinot Bianco.

Ingredienti

Per la crema spalmabile

Sapevi che ... ?

La crema salata proviene dalla cucina slovacco-austriaca. Il suo nome deriva dalla regione settentrionale slovacca di Liptau. Il Liptauer "originale" è fatto con il Brimsen (formaggio di pecora salato). Nella cucina delle tradizionali Heurigen, invece, si usa solitamente il formaggio cagliato.

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