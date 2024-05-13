Dotterbusserl con lamponi e cioccolato
- Dolci
- Dessert
I Dotterbusserl, dolcetti natalizi facili e belli da vedere, diventano irresistibili nella versione ai lamponi e cioccolato di Alessandro Zaccaro.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 40 min.
- 30 biscotti
Per preparare i classici dolci natalizi austriaci, i Dottersbusserl, lasciate ammorbidire il burro a temperatura ambiente per alcuni minuti. Con le fruste elettriche sbattete il burro ammorbidito con lo zucchero per 5 minuti fino ad ottenere un composto spumoso e gonfio. Unite i tuorli uno alla volta e continuate a miscelare. Setacciate quindi farina e zucchero a velo e unite al composto.
Ponete il composto in una saccapoche con bocchetta liscia e, su una teglia rivestita da carta forno, formate delle piccole palline del diametro di circa 3 cm. Infornate a 180°C per 7-8 minuti circa. Sfornate e lasciate intiepidire. Versate della marmellata e accoppiate i biscotti.
Sciogliete il cioccolato fondente e colate sopra i biscotti con l’aiuto di un cucchiaio creando delle strisce.