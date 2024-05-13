Passaggio 1

Per preparare i classici dolci natalizi austriaci, i Dottersbusserl, lasciate ammorbidire il burro a temperatura ambiente per alcuni minuti. Con le fruste elettriche sbattete il burro ammorbidito con lo zucchero per 5 minuti fino ad ottenere un composto spumoso e gonfio. Unite i tuorli uno alla volta e continuate a miscelare. Setacciate quindi farina e zucchero a velo e unite al composto.