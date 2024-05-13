Passaggio 2

In una ciotola, mescolare 3 tuorli d'uovo, l'uovo intero, lo zucchero, il rum, un baccello di vaniglia e la scorza di limone. Aggiungere questo composto e la farina rimanente al preimpasto. Mescolare con un gancio per impasto. Aggiungere gradualmente il burro e il sale. Continuare a impastare fino a quando l'impasto non sarà bello e liscio.