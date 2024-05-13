Faschingskrapfen (Krapfen di Carnevale)
- Classici
- Vegetariani
- Dolci
- Dessert
Riempite di marmellata di albicocche e cosparse di zucchero a velo, le ciambelle di carnevale sono un classico del carnevale austriaco.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 60 min.
- 16 Stück
Per la pasta madre
Mescolare il lievito, il latte e 100 g di farina e impastare fino a ottenere un impasto morbido. Formare una palla e avvolgerla in una pellicola trasparente. Lasciare riposare a temperatura ambiente per 1 - 2 ore.
In una ciotola, mescolare 3 tuorli d'uovo, l'uovo intero, lo zucchero, il rum, un baccello di vaniglia e la scorza di limone. Aggiungere questo composto e la farina rimanente al preimpasto. Mescolare con un gancio per impasto. Aggiungere gradualmente il burro e il sale. Continuare a impastare fino a quando l'impasto non sarà bello e liscio.
Dividere l'impasto in porzioni da 50 g ciascuna, formare delle palline e disporle su un tagliere infarinato. Coprite con un panno infarinato e lasciate lievitare per circa 1 - 2 ore. Le palline devono quasi raddoppiare di dimensioni.
Scaldare l'olio in una padella dai bordi alti e friggere le ciambelle per tre minuti su ogni lato fino a doratura. Lasciare raffreddare su una griglia, riempire con la marmellata di albicocche e spolverare con lo zucchero a velo.
Ingredienti
Voci sull'origine del Krapfen
Alcuni sostengono che il termine derivi dall'antico tedesco “krafo” (frittella), altri ritengono che derivi dal pasticcere austriaco Cäcilie Krapf, che inventò queste palline rotonde di lievito in occasione del Congresso di Vienna del 1815. Il successo fu tale che quell'anno nella capitale austriaca si consumarono più di dieci milioni di ciambelle.
Un dolce, molti nomi
Mentre in Austria la parola “Krapfen” fa venire subito l'acquolina in bocca, a Berlino bisogna dire “Pfannkuchen” per ottenere lo stesso effetto. Verso il Reno si chiama “Kreppel”, mentre nel resto della Germania, per la pasta dorata basta dire “Berliner”. Troppe versioni? Ricordate: se volete provare il dolce di carnevale più tipico dell'Austria, dovete ordinare un “Krapfen”. A proposito: il dolce non è disponibile solo nel periodo di carnevale, ma tutto l'anno.
Perché a carnevale?
Culturalmente parlando, i “Krapfen” sono piatti a base di pasta lievitata che vengono fritti in olio. In stile austriaco, nel grasso. E proprio il grasso e le uova non dovevano essere mangiati durante il periodo di digiuno che seguiva il carnevale. Per questo motivo, prima del Mercoledì delle Ceneri, inizio ufficiale della Quaresima, si preparavano deliziose ciambelle con gli ingredienti, per la gioia di tutti i golosi.