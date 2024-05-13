Sapevi che...?

La trota di lago è una vera globe-trotter: attraversa confini senza difficoltà e si stabilisce dove trova acque profonde e ricche di ossigeno – dal Nord della Russia alla Scandinavia, dai Paesi Baltici all’Islanda. E naturalmente anche nei laghi austriaci. Un tempo era il pesce principale del Weissensee o del Millstätter See, e ancora oggi è molto amata dalla cucina austriaca.