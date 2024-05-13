Gugelhupf cake with icing sugar on white cake plate, crystal carafe and painting in background.
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Altwiener Germgugelhupf

  • Classici
  • Dolci
  • Vegetariani
  • Dessert
Ricetta di: Renate Wagner

Il Gugelhupf è un classico della cucina austriaca. Con questa ricetta, l'Altwiener Germgugelhupf è facile e veloce da preparare.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 45 min.
  • 10 Porzioni
Passaggio 1

Scaldare leggermente metà del latte. Sbriciolare il lievito e mescolare con un po' di zucchero. Spolverare con la farina e lasciare riposare in un luogo caldo fino a quando il volume non sarà aumentato in modo significativo.

Passaggio 2

Sbattere il burro fino a renderlo spumoso. Aggiungere i tuorli d'uovo, metà dello zucchero e lo zucchero vanigliato e sbattere fino ad ottenere un composto spumoso. Impastare il tutto con la farina, il latte tiepido rimanente, la miscela di lievito e la scorza di limone grattugiata.

Passaggio 3

Montare a neve gli albumi con un pizzico di sale e lo zucchero rimanente. Lavorare l'impasto con l'uva sultanina sgocciolata.

Passaggio 4

Ungere la tortiera con burro fuso e cospargere di mandorle a scaglie. Versare l'impasto nella teglia, coprire e mettere in un luogo caldo.

Passaggio 5

Lasciare lievitare per 30-45 minuti.

Passaggio 6

Cuocere in forno preriscaldato a circa 180 °C per 35-40 minuti. Sfornare caldo e spolverare con zucchero a velo quando si è raffreddato.

Ingredienti

Altwiener Germgugelhupf

Lo sapevate che...?

La cucina austriaca è famosa per il suo Gugelhupf, ma era già nota ai Romani che preparavano un tipo di gugelhupf dalla forma rotonda che simboleggiava il sole. Da allora, questa versione è uno dei classici del Gugelhupf.

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