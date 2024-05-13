Passaggio 1 Gnocchetti ai mirtilli

Mescolare energicamente i mirtilli neri con farina e latte, schiacciando circa metà delle bacche in modo che fuoriesca il succo. In una padella far spumeggiare 1 cucchiaio di burro, versarvi piccoli gnocchetti del composto e cuocere per circa 3 minuti. Cospargere con zucchero semolato, aggiungere un po' di burro e girare gli gnocchetti. Cospargere nuovamente con zucchero e cuocere per altri 3 minuti. Servire cosparsi di zucchero a velo.