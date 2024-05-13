Four dark red blueberry fritters in a pan with hot oil; a handful of sugar is sprinkled over them
  1. Homepage
  2. Gastronomia in Austria
  3. Ricette austriache
  4. Gnocchetti ai mirtilli

Gnocchetti ai mirtilli

  • Dolci
  • Dessert
Ricetta di: Chef stellato Andreas Döllerer dal libro di cucina Originals Only

Da Döllerer, sia nel ristorante che nella locanda a Golling, nel Salisburghese, si cucina con ingredienti locali e si reinventano piatti tradizionali.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 60 min.
  • 4 Porzioni
Passaggio 1

Gnocchetti ai mirtilli

Mescolare energicamente i mirtilli neri con farina e latte, schiacciando circa metà delle bacche in modo che fuoriesca il succo. In una padella far spumeggiare 1 cucchiaio di burro, versarvi piccoli gnocchetti del composto e cuocere per circa 3 minuti. Cospargere con zucchero semolato, aggiungere un po' di burro e girare gli gnocchetti. Cospargere nuovamente con zucchero e cuocere per altri 3 minuti. Servire cosparsi di zucchero a velo.

Consiglio: Si abbinano bene panna acida zuccherata, gelato alla vaniglia o un bicchiere di latte freddo.

Consiglio: Con bacche surgelate si può rinunciare al latte, poiché fuoriesce succo a sufficienza. Se il composto diventa troppo liquido, versare via il succo in eccesso oppure aumentare la quantità di farina.

Ingredienti

Per i gnocchetti ai mirtilli

Potrebbe interessarti anche questo

Scopri il meglio dell'Austria

Iscriviti alla nostra newsletter e ricevi approfondimenti esclusivi:

  • Suggerimenti per le tue prossime vacanze

  • Ricette e highlight gastronomici

  • Calendario manifestazioni & top eventi

  • Speciali offerte di viaggio