Gnocchetti ai mirtilli
- Dolci
- Dessert
Da Döllerer, sia nel ristorante che nella locanda a Golling, nel Salisburghese, si cucina con ingredienti locali e si reinventano piatti tradizionali.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 60 min.
- 4 Porzioni
Gnocchetti ai mirtilli
Mescolare energicamente i mirtilli neri con farina e latte, schiacciando circa metà delle bacche in modo che fuoriesca il succo. In una padella far spumeggiare 1 cucchiaio di burro, versarvi piccoli gnocchetti del composto e cuocere per circa 3 minuti. Cospargere con zucchero semolato, aggiungere un po' di burro e girare gli gnocchetti. Cospargere nuovamente con zucchero e cuocere per altri 3 minuti. Servire cosparsi di zucchero a velo.
Consiglio: Si abbinano bene panna acida zuccherata, gelato alla vaniglia o un bicchiere di latte freddo.
Consiglio: Con bacche surgelate si può rinunciare al latte, poiché fuoriesce succo a sufficienza. Se il composto diventa troppo liquido, versare via il succo in eccesso oppure aumentare la quantità di farina.