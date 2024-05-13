Guance di lucioperca
- Pesce
- Antipasto
Teneri guanciali di luccioperca su bucce di cipolla aromatica, rifiniti con calendule floreali - un elegante snack da aperitivo creato da Roman Pichler.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 15 min.
- 4 Porzioni
Passaggio 1
Salare e pepare le guance di lucioperca e friggerle in una padella calda con il burro per circa 1 minuto per lato.
Passaggio 2
Togliere quindi le guance di lucioperca dalla padella, metterle nelle bucce di cipolla pulite e completare con le foglie e i fiori di calendula.
Suggerimento: da gustare come piccolo spuntino con un aperitivo.