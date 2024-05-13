Gugelhupf con mousse di cioccolato
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Gugelhupf con nocciole e cioccolato

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Ricetta di: Renate Wagner

Il Gugelhupf con nocciole e cioccolato è un tipo di torta o pan di Spagna originario dell'Austria. "Nuss" significa noce, "Schokolade" è il cioccolato e "Gugelhupf" è un tipo di torta tradizionalmente realizzata in uno speciale stampo con un foro al centro, simile al bundt cake. È popolare come dessert o come accompagnamento al caffè.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 55 min.
  • 10 Porzioni
Passaggio 1

Für den Teig

Sbattere i tuorli d'uovo con lo zucchero a velo fino a renderli spumosi, aggiungere il burro a temperatura ambiente e continuare a sbattere fino a renderlo spumoso.

Passaggio 2

Preriscaldare il forno a circa 180 °C e rivestire la tortiera con burro fuso.

Passaggio 3

Montare a neve gli albumi con un pizzico di sale e lo zucchero semolato. Sciogliere il cioccolato a bagnomaria.

Passaggio 4

Mescolare la farina con il lievito e incorporarla al composto di tuorli con le noci grattugiate, il cacao in polvere e il cioccolato fuso. Aggiungere delicatamente la parte montata a neve.

Passaggio 5

Versare il composto nella teglia e cuocere per circa 50-55 minuti. Lasciare raffreddare e sformare. Spolverare con zucchero a velo o ricoprire con la glassa.

Passaggio 6

Für die Glasur

Rompere il cioccolato in pezzi grossolani e mescolarlo con il burro e l'olio di cocco a vapore caldo finché non si è sciolto tutto. Lasciare raffreddare mescolando. Spalmare la marmellata di ribes sul bundt cake caldo e coprire con la glassa. Cospargere con il croccante o le noci tritate.

Ingredienti

Per l'impasto
per la glassa al cioccolato

Sapevi che...?

Il successo ha molti padri, compreso il Gugelhupf. Lo stesso vale per gli austriaci, convinti che il "loro" Gugelhupf possa essere ricondotto a un legame tra il termine medio tedesco che indica il cappuccio marrone dei monaci e il lievito (gugele-hopf). Sembra logico. Tuttavia, sembra logica anche l'interpretazione francese che attribuisce il "Kouglhof" alsaziano a un dolce che, secondo la leggenda, i Re Magi portarono con sé come cibo nel loro lungo viaggio, avvolto nei loro turbanti.

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