Gugelhupf con nocciole e cioccolato
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Il Gugelhupf con nocciole e cioccolato è un tipo di torta o pan di Spagna originario dell'Austria. "Nuss" significa noce, "Schokolade" è il cioccolato e "Gugelhupf" è un tipo di torta tradizionalmente realizzata in uno speciale stampo con un foro al centro, simile al bundt cake. È popolare come dessert o come accompagnamento al caffè.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 55 min.
- 10 Porzioni
Für den Teig
Sbattere i tuorli d'uovo con lo zucchero a velo fino a renderli spumosi, aggiungere il burro a temperatura ambiente e continuare a sbattere fino a renderlo spumoso.
Preriscaldare il forno a circa 180 °C e rivestire la tortiera con burro fuso.
Montare a neve gli albumi con un pizzico di sale e lo zucchero semolato. Sciogliere il cioccolato a bagnomaria.
Mescolare la farina con il lievito e incorporarla al composto di tuorli con le noci grattugiate, il cacao in polvere e il cioccolato fuso. Aggiungere delicatamente la parte montata a neve.
Versare il composto nella teglia e cuocere per circa 50-55 minuti. Lasciare raffreddare e sformare. Spolverare con zucchero a velo o ricoprire con la glassa.
Für die Glasur
Rompere il cioccolato in pezzi grossolani e mescolarlo con il burro e l'olio di cocco a vapore caldo finché non si è sciolto tutto. Lasciare raffreddare mescolando. Spalmare la marmellata di ribes sul bundt cake caldo e coprire con la glassa. Cospargere con il croccante o le noci tritate.
Ingredienti
Sapevi che...?
Il successo ha molti padri, compreso il Gugelhupf. Lo stesso vale per gli austriaci, convinti che il "loro" Gugelhupf possa essere ricondotto a un legame tra il termine medio tedesco che indica il cappuccio marrone dei monaci e il lievito (gugele-hopf). Sembra logico. Tuttavia, sembra logica anche l'interpretazione francese che attribuisce il "Kouglhof" alsaziano a un dolce che, secondo la leggenda, i Re Magi portarono con sé come cibo nel loro lungo viaggio, avvolto nei loro turbanti.