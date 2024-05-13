Gugelhupf con nocciole e cioccolato

Classici

Dolci

Vegetariani

dessert • Ricetta di: Renate Wagner

Il Gugelhupf con nocciole e cioccolato è un tipo di torta o pan di Spagna originario dell'Austria. "Nuss" significa noce, "Schokolade" è il cioccolato e "Gugelhupf" è un tipo di torta tradizionalmente realizzata in uno speciale stampo con un foro al centro, simile al bundt cake. È popolare come dessert o come accompagnamento al caffè.