Gyoza ai finferli
- Vegetariani
- Primo piatto
Nel ristorante Mraz & Sohn a Vienna, lo chef pluripremiato caratterizza l'alta gastronomia viennese e le conferisce una dose di leggerezza.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 120 min.
- 4 Porzioni
Involucri per gyoza
Disporre gli involucri per gyoza, spennellare i bordi con albume. Mettere un po' di ripieno al centro e formare dei tortellini. Riporre su carta da forno. Poco prima di servire, cuocere a vapore per circa 3 minuti.
Ripieno ai finferli
Per il ripieno ai finferli, far appassire la cipolla nel burro. Aggiungere i finferli e rosolarli bene. Aggiungere la pasta d'aglio, insaporire con sale e pepe. Lasciar raffreddare, poi incorporare il prezzemolo tritato.
Dip al Vin Jaune
Per il dip al Vin Jaune, mescolare tutti gli ingredienti insieme.
Il „Vin Jaune" è un vino bianco secco del Jura francese. Come alternativa si presta uno sherry secco.
Potsticker
Mescolare tutti gli ingredienti per il potsticker. Preriscaldare una padella antiaderente a fuoco medio e ungerla sottilmente con olio. Versare il composto per potsticker (come per una crêpe) e adagiarvi sopra direttamente i gyoza cotti a vapore. Cuocere finché il potsticker non diventa croccante.
I „potsticker" sono fazzoletti di pasta ripieni, prima leggermente rosolati, poi bagnati con acqua, cotti a vapore e infine rosolati di nuovo.
Impiattamento
Riempire i gyoza con un po' di Sriracha, staccarli con cura dal potsticker e servirli insieme al dip al Vin Jaune.
La „salsa Sriracha" è una salsa piccante di peperoncino, chiamata così in onore della città costiera thailandese di Si Racha.