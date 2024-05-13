Mushroom gyoza
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Gyoza ai finferli

  • Vegetariani
  • Primo piatto
Ricetta di: Chef pluripremiato Lukas Mraz dal libro di cucina Originals Only

Nel ristorante Mraz & Sohn a Vienna, lo chef pluripremiato caratterizza l'alta gastronomia viennese e le conferisce una dose di leggerezza.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 120 min.
  • 4 Porzioni
Passaggio 1

Involucri per gyoza

Disporre gli involucri per gyoza, spennellare i bordi con albume. Mettere un po' di ripieno al centro e formare dei tortellini. Riporre su carta da forno. Poco prima di servire, cuocere a vapore per circa 3 minuti.

Passaggio 2

Ripieno ai finferli

Per il ripieno ai finferli, far appassire la cipolla nel burro. Aggiungere i finferli e rosolarli bene. Aggiungere la pasta d'aglio, insaporire con sale e pepe. Lasciar raffreddare, poi incorporare il prezzemolo tritato.

Passaggio 3

Dip al Vin Jaune

Per il dip al Vin Jaune, mescolare tutti gli ingredienti insieme.

Il „Vin Jaune" è un vino bianco secco del Jura francese. Come alternativa si presta uno sherry secco.

Passaggio 4

Potsticker

Mescolare tutti gli ingredienti per il potsticker. Preriscaldare una padella antiaderente a fuoco medio e ungerla sottilmente con olio. Versare il composto per potsticker (come per una crêpe) e adagiarvi sopra direttamente i gyoza cotti a vapore. Cuocere finché il potsticker non diventa croccante.

I „potsticker" sono fazzoletti di pasta ripieni, prima leggermente rosolati, poi bagnati con acqua, cotti a vapore e infine rosolati di nuovo.

Passaggio 5

Impiattamento

Riempire i gyoza con un po' di Sriracha, staccarli con cura dal potsticker e servirli insieme al dip al Vin Jaune.

La „salsa Sriracha" è una salsa piccante di peperoncino, chiamata così in onore della città costiera thailandese di Si Racha.

Ingredienti

Per i gyoza
Per il dip al Vin Jaune
Per il ripieno ai finferli
Per i potsticker

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