Passaggio 8 Per la marinata

Mescolare la senape Lustenau con 50 ml di aceto e 100 ml di aceto (sbattere). Aggiungere 50 ml di acqua a piccole dosi. Aggiungere i semi di senape ammollati, sale, pepe e zucchero. Tritare finemente i filetti di acciuga e aggiungerli ai mirtilli rossi. Versare la marinata sull'insalata e mescolare. Condire con sale e pepe. Disporre la marinata tra le fette di manzo lesso, disponendole in più strati. Grattugiare del rafano fresco e cospargerlo sopra.