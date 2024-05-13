Canederli al formaggio della Kleinwalsertal
- Vegetariani
- Classici
- Primo piatto
Ogni valle del Vorarlberg ha la sua versione di Käsknöpfle. Nella Kleinwalsertal, la gente li preferisce con un sacco di formaggio di montagna saporito.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 60 min.
- 4 Porzioni
Sbattere la farina, le uova, la noce moscata e un pizzico di sale fino a ottenere un impasto compatto. L'impasto deve essere viscoso e spumeggiante. Lasciare riposare brevemente.
Sbucciare le cipolle, tagliarle ad anelli e infarinarle. Scaldare il burro chiarificato in una padella, friggere gli anelli di cipolla fino a renderli traslucidi, aggiungere un cucchiaino di zucchero e friggere lentamente fino a doratura.
Portare a ebollizione una grande pentola d'acqua salata. Nel frattempo, grattugiare il formaggio di montagna. Con l'aiuto di un'affettatrice per spaetzle, aggiungere l'impasto all'acqua in ebollizione, a scaglioni. Togliere gli spaetzle che sono saliti in superficie con un mestolo e sciacquarli con acqua fredda. Conservare un po' dell'acqua di cottura.
Mettere gli spaetzle in una padella calda. Aggiungere il formaggio grattugiato e un po' dell'acqua di cottura. Mescolare bene il tutto. Infine, condire con sale e pepe grosso. Servite gli spaetzle su piatti riscaldati e guarniteli con le cipolle e l'erba cipollina.