Two pans with cheese spätzle, crispy onions and chives, mortar and fork on dark surface.
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Canederli al formaggio della Kleinwalsertal

  • Vegetariani
  • Classici
  • Primo piatto
Ricetta di: Chef Gerd Diezel, albergo Kleinwalsertaler Rosenhof

Ogni valle del Vorarlberg ha la sua versione di Käsknöpfle. Nella Kleinwalsertal, la gente li preferisce con un sacco di formaggio di montagna saporito.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 60 min.
  • 4 Porzioni
Passaggio 1

Sbattere la farina, le uova, la noce moscata e un pizzico di sale fino a ottenere un impasto compatto. L'impasto deve essere viscoso e spumeggiante. Lasciare riposare brevemente.

Passaggio 2

Sbucciare le cipolle, tagliarle ad anelli e infarinarle. Scaldare il burro chiarificato in una padella, friggere gli anelli di cipolla fino a renderli traslucidi, aggiungere un cucchiaino di zucchero e friggere lentamente fino a doratura.

Passaggio 3

Portare a ebollizione una grande pentola d'acqua salata. Nel frattempo, grattugiare il formaggio di montagna. Con l'aiuto di un'affettatrice per spaetzle, aggiungere l'impasto all'acqua in ebollizione, a scaglioni. Togliere gli spaetzle che sono saliti in superficie con un mestolo e sciacquarli con acqua fredda. Conservare un po' dell'acqua di cottura.

Passaggio 4

Mettere gli spaetzle in una padella calda. Aggiungere il formaggio grattugiato e un po' dell'acqua di cottura. Mescolare bene il tutto. Infine, condire con sale e pepe grosso. Servite gli spaetzle su piatti riscaldati e guarniteli con le cipolle e l'erba cipollina.

Ingredienti

Per i Käsknöpfle del Kleinwalsertal

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