Passaggio 4

Mettere gli spaetzle in una padella calda. Aggiungere il formaggio grattugiato e un po' dell'acqua di cottura. Mescolare bene il tutto. Infine, condire con sale e pepe grosso. Servite gli spaetzle su piatti riscaldati e guarniteli con le cipolle e l'erba cipollina.