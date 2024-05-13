Kokosbusserl
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Kokosbusserl - dolcetti al cocco

  • Classici
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  • Vegetariani
  • Dessert

Leggeri e dal sapore intenso, i Kokosbusserl sono piccoli dolcetti al cocco tipici del periodo natalizio.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 20 min.
  • 30 biscotti
Passaggio 1

Per preparare questi dolcetti, separiamo i tuorli dagli albumi e montiamo quest'ultimi a neve utilizzando delle fruste elettriche; continuando a mescolare versiamo il succo di limone e lo zucchero a velo.

Passaggio 2

Aggiungiamo il cocco rapè e amalgamiamolo all'impasto mescolando ora con una spatola.

Passaggio 3

Prendiamo poco impasto per volta e, aiutandoci con due cucchiai, formiamo delle palline.
Disponiamole su una leccarda rivestita con carta forno e cuociamo in forno preriscaldato a 170° per 15-20 minuti in forno ventilato, altrimenti se utilizziamo un forno statico a 180° per 20-25 minuti.

Trascorso il tempo necessario, lasciamo intiepidire ed ecco pronti da gustare i nostri Kokosbusserl!

Ingredienti

Per i Kokosbusserl

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