Kokosbusserl - dolcetti al cocco
- Classici
- Dolci
- Vegetariani
- Dessert
Leggeri e dal sapore intenso, i Kokosbusserl sono piccoli dolcetti al cocco tipici del periodo natalizio.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 20 min.
- 30 biscotti
Per preparare questi dolcetti, separiamo i tuorli dagli albumi e montiamo quest'ultimi a neve utilizzando delle fruste elettriche; continuando a mescolare versiamo il succo di limone e lo zucchero a velo.
Aggiungiamo il cocco rapè e amalgamiamolo all'impasto mescolando ora con una spatola.
Prendiamo poco impasto per volta e, aiutandoci con due cucchiai, formiamo delle palline.
Disponiamole su una leccarda rivestita con carta forno e cuociamo in forno preriscaldato a 170° per 15-20 minuti in forno ventilato, altrimenti se utilizziamo un forno statico a 180° per 20-25 minuti.
Trascorso il tempo necessario, lasciamo intiepidire ed ecco pronti da gustare i nostri Kokosbusserl!