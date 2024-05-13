Stacked baked pastry pockets with herbs on white plate, fork and glass of milk beside it.
  1. Homepage
  2. Gastronomia in Austria
  3. Ricette austriache
  4. Krapfen di Zillertal

Krapfen di Zillertal

  • Vegetariani
  • Classici
  • Primo piatto

Con questa ricetta, la specialità tirolese ha lo stesso sapore dell'originale. Le ciambelle ripiene di formaggio grigio sono preparate appositamente per le feste.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 40 min.
  • 4 Porzioni
Passaggio 1

Mettere a cuocere le patate

Passaggio 2

Zillertaler Krapfen

Per l'impasto, sciogliere il burro nel latte caldo, versare il latte caldo sulla farina e lavorare fino a ottenere un impasto consistente e omogeneo. Avvolgere l'impasto in una pellicola trasparente e lasciarlo riposare.

Passaggio 3

Per il ripieno, sbucciare le patate bollite e passarle al setaccio. Unire la cipolla tritata finemente, l'erba cipollina, la ricotta (quark) e il formaggio e mescolare con un po' di latte per ottenere un composto denso. Insaporire con il sale.

Passaggio 4

Lavorare la pasta formando un rotolo (circa 5 cm di diametro), quindi tagliare delle fette e stenderle sottili e rotonde su una superficie infarinata. Disporre il ripieno al centro dei dischi di pasta e ripiegarli insieme. Inumidire leggermente i bordi con acqua e premere bene. Friggere quindi le ciambelle nel burro chiarificato caldo fino a doratura.

Ingredienti

Per l'impasto dei Krapfen
Per il ripieno dei krapfen

Sapevi che ... ?

Il Graukäse ("formaggio grigio") è una specialità tirolese? È composto da quark e latte scremato o acido. Il formaggio grigio è praticamente privo di grassi e assume un sapore sempre più piccante con la stagionatura. Lo Zieger è un formaggio a base di siero di latte. Le alternative al formaggio grigio e allo Zieger sono l'Harzer giovane e la ricotta. 

Potrebbe interessarti anche questo

Scopri il meglio dell'Austria

Iscriviti alla nostra newsletter e ricevi approfondimenti esclusivi:

  • Suggerimenti per le tue prossime vacanze

  • Ricette e highlight gastronomici

  • Calendario manifestazioni & top eventi

  • Speciali offerte di viaggio