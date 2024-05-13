Sapevi che ... ?

Il Graukäse ("formaggio grigio") è una specialità tirolese? È composto da quark e latte scremato o acido. Il formaggio grigio è praticamente privo di grassi e assume un sapore sempre più piccante con la stagionatura. Lo Zieger è un formaggio a base di siero di latte. Le alternative al formaggio grigio e allo Zieger sono l'Harzer giovane e la ricotta.