Krapfen di Zillertal
- Vegetariani
- Classici
- Primo piatto
Con questa ricetta, la specialità tirolese ha lo stesso sapore dell'originale. Le ciambelle ripiene di formaggio grigio sono preparate appositamente per le feste.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 40 min.
- 4 Porzioni
Mettere a cuocere le patate
Zillertaler Krapfen
Per l'impasto, sciogliere il burro nel latte caldo, versare il latte caldo sulla farina e lavorare fino a ottenere un impasto consistente e omogeneo. Avvolgere l'impasto in una pellicola trasparente e lasciarlo riposare.
Per il ripieno, sbucciare le patate bollite e passarle al setaccio. Unire la cipolla tritata finemente, l'erba cipollina, la ricotta (quark) e il formaggio e mescolare con un po' di latte per ottenere un composto denso. Insaporire con il sale.
Lavorare la pasta formando un rotolo (circa 5 cm di diametro), quindi tagliare delle fette e stenderle sottili e rotonde su una superficie infarinata. Disporre il ripieno al centro dei dischi di pasta e ripiegarli insieme. Inumidire leggermente i bordi con acqua e premere bene. Friggere quindi le ciambelle nel burro chiarificato caldo fino a doratura.
Ingredienti
Sapevi che ... ?
Il Graukäse ("formaggio grigio") è una specialità tirolese? È composto da quark e latte scremato o acido. Il formaggio grigio è praticamente privo di grassi e assume un sapore sempre più piccante con la stagionatura. Lo Zieger è un formaggio a base di siero di latte. Le alternative al formaggio grigio e allo Zieger sono l'Harzer giovane e la ricotta.