Lebkuchen: ricetta dei biscotti al pan di zenzero
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Il Lebkuchen, un tempo noto anche come torta al miele, fa parte da secoli dei dolci natalizi ed è ancora oggi un classico del periodo dell’Avvento.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 60 min.
- 4 Blech
Step 1
Mescolare la farina di segale con il lievito in polvere e unirla al burro.
Step 2
Aggiungere lo zucchero a velo, le spezie, la scorza di limone finemente grattugiata, il miele e le uova.
Step 3
Impastare il composto, lasciarlo riposare per 1 ora, quindi stendere l'impasto dei Lebkuchen e ritagliare le forme desiderate.
Step 4
Prima di infornare, spennellare con l'uovo e cospargere con noci.
Step 5
Cuocere i Lebkuchen in forno preriscaldato a 180°C per circa 8-10 minuti.
Step 6
I Lebkuchen possono essere decorati artisticamente a piacere con glassa di zucchero o frutta candita.
Consiglio: durante la conservazione dei Lebkuchen, è possibile aggiungere spicchi di mela nella scatola dei biscotti. Questo aiuta a mantenere i biscotti morbidi e dona loro un aroma unico.