Pan di zenzero
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Lebkuchen: ricetta dei biscotti al pan di zenzero

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Il Lebkuchen, un tempo noto anche come torta al miele, fa parte da secoli dei dolci natalizi ed è ancora oggi un classico del periodo dell’Avvento.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 60 min.
  • 4 Blech
Passaggio 1

Step 1

Mescolare la farina di segale con il lievito in polvere e unirla al burro.

Passaggio 2

Step 2

Aggiungere lo zucchero a velo, le spezie, la scorza di limone finemente grattugiata, il miele e le uova.

Passaggio 3

Step 3

Impastare il composto, lasciarlo riposare per 1 ora, quindi stendere l'impasto dei Lebkuchen e ritagliare le forme desiderate.

Passaggio 4

Step 4

Prima di infornare, spennellare con l'uovo e cospargere con noci.

Passaggio 5

Step 5

Cuocere i Lebkuchen in forno preriscaldato a 180°C per circa 8-10 minuti.

Passaggio 6

Step 6

I Lebkuchen possono essere decorati artisticamente a piacere con glassa di zucchero o frutta candita.

Consiglio: durante la conservazione dei Lebkuchen, è possibile aggiungere spicchi di mela nella scatola dei biscotti. Questo aiuta a mantenere i biscotti morbidi e dona loro un aroma unico.

Ingredienti

Lebkuchen - Ingredienti
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