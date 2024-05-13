Linzeraugen
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Linzer Augen

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Gli "occhi di Linz" o Linzer Augen sono probabilmente i biscotti natalizi più noti e tradizionali dell'Austria.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 40 min.
  • 25 Pezzo
Passaggio 1

Tagliare il burro freddo a pezzetti e sbriciolarlo velocemente con la farina.

Passaggio 2

Aggiungere lo zucchero, l'uovo, lo zucchero vanigliato e la scorza di limone grattugiata e lavorare rapidamente fino a ottenere un impasto omogeneo. Lasciare riposare in un luogo fresco per almeno mezz'ora.

Passaggio 3

Quindi stendere l'impasto a uno spessore di circa 3 mm e ritagliare dei dischi con un cutter dentellato. Praticare dei fori su metà dei dischi (utilizzare un taglierino speciale o un piccolo cutter).

Passaggio 4

Disporre le fette su una teglia e cuocere in forno preriscaldato a 200 °C per circa 10 minuti, finché non saranno dorate.

Passaggio 5

Dopo la cottura, spalmare il fondo con la marmellata, appoggiare la parte superiore e cospargere di zucchero a velo.

Consiglio: i Linzer Augen devono essere conservati in una scatola di metallo sigillata per circa 14 giorni fino a quando non saranno friabili.

Ingredienti

Per i Linzer Augen

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