Linzer Augen
- Classici
- Vegetariani
- Dolci
- Dessert
Gli "occhi di Linz" o Linzer Augen sono probabilmente i biscotti natalizi più noti e tradizionali dell'Austria.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 40 min.
- 25 Pezzo
Tagliare il burro freddo a pezzetti e sbriciolarlo velocemente con la farina.
Aggiungere lo zucchero, l'uovo, lo zucchero vanigliato e la scorza di limone grattugiata e lavorare rapidamente fino a ottenere un impasto omogeneo. Lasciare riposare in un luogo fresco per almeno mezz'ora.
Quindi stendere l'impasto a uno spessore di circa 3 mm e ritagliare dei dischi con un cutter dentellato. Praticare dei fori su metà dei dischi (utilizzare un taglierino speciale o un piccolo cutter).
Disporre le fette su una teglia e cuocere in forno preriscaldato a 200 °C per circa 10 minuti, finché non saranno dorate.
Dopo la cottura, spalmare il fondo con la marmellata, appoggiare la parte superiore e cospargere di zucchero a velo.
Consiglio: i Linzer Augen devono essere conservati in una scatola di metallo sigillata per circa 14 giorni fino a quando non saranno friabili.