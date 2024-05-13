Golden-brown yeast rolls shaped like piglets on a plate, decorated with golden clover and green sprinkles
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Maialini portafortuna per Capodanno

  • Dolci
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  • Vegetariani
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Iniziate il nuovo anno con una dolce sorpresa! I maialini portafortuna, i "Glücksschweinchen", non solo portano fortuna, ma sono un'attrazione per Capodanno.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 85 min.
  • 25 Stück
Passaggio 1

Impastare tutti gli ingredienti fino a ottenere un impasto omogeneo, formare una palla, avvolgerla nella pellicola trasparente e lasciarla riposare in frigorifero per 30 minuti.

Passaggio 2

Stendere la pasta con uno spessore di circa 5 mm su una superficie infarinata. Con un cutter/bicchiere più grande, ritagliare i cerchi per i volti. Con il taglierino/bicchiere piccolo, ritagliare 2 cerchi per ogni maialino per il naso e le orecchie. Ripetere l'operazione fino a esaurimento della pasta.

Passaggio 3

Sbattere un uovo per spennellare i maiailini

Passaggio 4

Disporre le facce su una teglia rivestita di carta da forno e spennellare con l'uovo.

Passaggio 5

Preriscaldare il forno a 160° C ad aria calda.

Passaggio 6

Praticare due fori (per il naso) in un cerchio più piccolo con una cannuccia e posizionarlo sul viso. Tagliare a metà il secondo cerchio piccolo e ricavarne due orecchie. Spennellare nuovamente il maialini con l'uovo. Ripetere l'operazione fino a terminare tutti i porcellini.

Passaggio 7

Infornare per circa 20 minuti a 160° C ad aria calda fino a doratura.

Passaggio 8

Togliere i porcellini fortunati dal forno e con una cannuccia ritagliare due occhi sopra il naso e riempirli di uva sultanina. Se preparate i maialini il giorno prima, conservateli in un contenitore ermetico per mantenerli umidi. Se sono freschi, sono più buoni.

Ingredienti

Per i Glücksschweinchen

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