Maialini portafortuna per Capodanno
- Dolci
- Classici
- Vegetariani
- dessert
Iniziate il nuovo anno con una dolce sorpresa! I maialini portafortuna, i "Glücksschweinchen", non solo portano fortuna, ma sono un'attrazione per Capodanno.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 85 min.
- 25 Stück
Impastare tutti gli ingredienti fino a ottenere un impasto omogeneo, formare una palla, avvolgerla nella pellicola trasparente e lasciarla riposare in frigorifero per 30 minuti.
Stendere la pasta con uno spessore di circa 5 mm su una superficie infarinata. Con un cutter/bicchiere più grande, ritagliare i cerchi per i volti. Con il taglierino/bicchiere piccolo, ritagliare 2 cerchi per ogni maialino per il naso e le orecchie. Ripetere l'operazione fino a esaurimento della pasta.
Sbattere un uovo per spennellare i maiailini
Disporre le facce su una teglia rivestita di carta da forno e spennellare con l'uovo.
Preriscaldare il forno a 160° C ad aria calda.
Praticare due fori (per il naso) in un cerchio più piccolo con una cannuccia e posizionarlo sul viso. Tagliare a metà il secondo cerchio piccolo e ricavarne due orecchie. Spennellare nuovamente il maialini con l'uovo. Ripetere l'operazione fino a terminare tutti i porcellini.
Infornare per circa 20 minuti a 160° C ad aria calda fino a doratura.
Togliere i porcellini fortunati dal forno e con una cannuccia ritagliare due occhi sopra il naso e riempirli di uva sultanina. Se preparate i maialini il giorno prima, conservateli in un contenitore ermetico per mantenerli umidi. Se sono freschi, sono più buoni.