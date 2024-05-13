Lo sapevi che…?

I mirtilli rossi crescono nella regione alpina ad altitudini superiori ai 2.000 metri. Questi frutti di bosco selvatici, raccolti dalla tarda estate all'autunno, sono ricchi di vitamine e minerali. L'acido benzoico, ascorbico e salicilico conferisce ai mirtilli rossi il loro caratteristico sapore aspro. Non solo in Tirolo, sono considerati un rimedio casalingo comprovato, ad esempio contro il raffreddore.