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Marmellata di mirtilli rossi

  • Dolci
  • Vegetariani
Ricetta di: Annemarie Ennemoser dalla valle Ötztal tirolese

In Tirolo, i mirtilli rossi sono chiamati "Granten". Questi frutti selvatici vengono trasformati in succo, sciroppo, liquore o grappa. E, naturalmente, marmellata.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 30 min.
  • 7 Gläser
Passaggio 1

Lavare le bacche e mescolarle con acqua e zucchero.

Passaggio 2

Lasciate riposare il composto per qualche ora.

Passaggio 3

Quindi fate cuocere a fuoco basso per 20 minuti e poi versate subito nei barattoli con tappo a vite.

Consiglio: Lavare prima i barattoli e i tappi a vite con acqua bollente per assicurarsi che siano sterili. Durante il riempimento, pulire i bordi dei barattoli da eventuali residui di marmellata con un tovagliolo di carta o un panno pulito. Chiudere bene i barattoli subito dopo il riempimento.

Ingredienti

Per la confettura di mirtilli rossi

Lo sapevi che…?

I mirtilli rossi crescono nella regione alpina ad altitudini superiori ai 2.000 metri. Questi frutti di bosco selvatici, raccolti dalla tarda estate all'autunno, sono ricchi di vitamine e minerali. L'acido benzoico, ascorbico e salicilico conferisce ai mirtilli rossi il loro caratteristico sapore aspro. Non solo in Tirolo, sono considerati un rimedio casalingo comprovato, ad esempio contro il raffreddore.

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