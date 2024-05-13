Marmellata di mirtilli rossi
- Dolci
- Vegetariani
In Tirolo, i mirtilli rossi sono chiamati "Granten". Questi frutti selvatici vengono trasformati in succo, sciroppo, liquore o grappa. E, naturalmente, marmellata.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 30 min.
- 7 Gläser
Lavare le bacche e mescolarle con acqua e zucchero.
Lasciate riposare il composto per qualche ora.
Quindi fate cuocere a fuoco basso per 20 minuti e poi versate subito nei barattoli con tappo a vite.
Consiglio: Lavare prima i barattoli e i tappi a vite con acqua bollente per assicurarsi che siano sterili. Durante il riempimento, pulire i bordi dei barattoli da eventuali residui di marmellata con un tovagliolo di carta o un panno pulito. Chiudere bene i barattoli subito dopo il riempimento.
Ingredienti
Lo sapevi che…?
I mirtilli rossi crescono nella regione alpina ad altitudini superiori ai 2.000 metri. Questi frutti di bosco selvatici, raccolti dalla tarda estate all'autunno, sono ricchi di vitamine e minerali. L'acido benzoico, ascorbico e salicilico conferisce ai mirtilli rossi il loro caratteristico sapore aspro. Non solo in Tirolo, sono considerati un rimedio casalingo comprovato, ad esempio contro il raffreddore.