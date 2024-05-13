Marmorgugelhupf
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- Dessert
Il Gugelhupf è un dolce classico della cucina austriaca. Con questa ricetta è facile e veloce da realizzare.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 55 min.
- 10 Porzioni
Preriscaldare il forno a circa 170 °C e ungere la tortiera con burro fuso.
Lavorare a crema il burro con i tuorli, aggiungere lo zucchero a velo e mescolare fino a ottenere una crema. Aggiungere lo zucchero vanigliato e un po' di scorza di limone.
Montare a neve gli albumi con lo zucchero semolato. Mescolare la farina con il lievito e mescolarne metà al composto di tuorli con il latte, quindi incorporare alternativamente la neve e la farina.
Versare un po' meno della metà del composto nella tortiera. Colorare il resto di scuro con il cacao in polvere e aggiungere un goccio di rum a piacere.
Passare il manico di un cucchiaio di legno su entrambe le miscele in modo ondulato.
Cuocere per 50-55 minuti. Lasciare raffreddare leggermente e sformare. Una volta raffreddati, cospargere di zucchero a velo.
Ingredienti
Lo sapevi che...?
Il Marmorgugelhupf è un must per accompagnare buon caffè. Insieme allo strudel di mele e alla Sachertorte, è uno dei dolci che si gustano meglio con il “Kleiner Brauner”, il “Melange” e le tante altre preparazioni di caffè.
Storia del Gugelhupf
Una fetta di Gugelhupf generosamente cosparsa di zucchero a velo fine, magari accompagnata da una piccola porzione di panna montata e una tazza di profumato Melange: questa è la cultura pasticcera austriaca al suo meglio!
Il ritrovamento di tipici stampi per Gugelhupf nel Medioevo testimonia la storica preparazione di dolci. Da quel momento in poi, la carriera del pan di spagna arioso e della soffice brioche decollò. Il fatto che si possa sformare così facilmente è dovuto alla rientranza inclinata dello stampo e soprattutto al foro centrale. Questo permette al calore di passare dall'interno e la torta viene cotta in modo uniforme da tutti i lati. Ciò è garantito anche dallo stampo circolare, che simboleggia il sole. Secondo antiche credenze, il sole simboleggia la felicità, una felicità da mordere quando si tratta del Gugelhupf.