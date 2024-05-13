Storia del Gugelhupf

Una fetta di Gugelhupf generosamente cosparsa di zucchero a velo fine, magari accompagnata da una piccola porzione di panna montata e una tazza di profumato Melange: questa è la cultura pasticcera austriaca al suo meglio!

Il ritrovamento di tipici stampi per Gugelhupf nel Medioevo testimonia la storica preparazione di dolci. Da quel momento in poi, la carriera del pan di spagna arioso e della soffice brioche decollò. Il fatto che si possa sformare così facilmente è dovuto alla rientranza inclinata dello stampo e soprattutto al foro centrale. Questo permette al calore di passare dall'interno e la torta viene cotta in modo uniforme da tutti i lati. Ciò è garantito anche dallo stampo circolare, che simboleggia il sole. Secondo antiche credenze, il sole simboleggia la felicità, una felicità da mordere quando si tratta del Gugelhupf.