Riebel (a sort of coarse polenta) mousse garnished with thin pink-orange slices and a purple stamen, served on a plate held by a hand outdoors.
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Mousse di mais Riebel, crumble di Riebel e ragù di mirtilli

  • Dolci
  • Dessert
Ricetta di: Patissière Raphaela Burger dal libro di cucina Originals Only

All'Hotel Schwarzenberg nel Bregenzerwald, in Vorarlberg, vengono creati dessert interessanti, in cui lo zucchero non sovrasta tutto.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 120 min.
  • 4 Porzioni
Passaggio 1

Mousse

Portare a ebollizione il latte con zucchero, sale e vaniglia, versarvi a pioggia il Riebel e farlo cuocere bene (deve restare leggermente al dente). Mescolare il composto ancora caldo con la gelatina ammollata, farlo raffreddare mescolando e incorporare poco a poco la panna montata a metà. Versare nelle coppette e mettere in fresco per almeno 3 ore.

Il Riebelmais del Vorarlberg è un mais duro bianco coltivato e selezionato tradizionalmente da 350 anni.

Passaggio 2

Crumble

Portare a ebollizione il latte con il sale, versarvi a pioggia il Riebelmais e attendere che il liquido venga assorbito. Dimezzare il calore, distribuire 4 cucchiaini di burro sul bordo della padella e al centro, cuocere coperto per 30-40 minuti fino a doratura. Aggiungere nuovamente fiocchi di burro e zucchero semolato sul bordo della padella, sgretolare il composto e caramellare leggermente. Lasciar raffreddare su una teglia.

Passaggio 3

Mirtilli

Stufare i mirtilli freschi con zucchero semolato e un po' d'acqua a fuoco molto basso, finché alcune bacche non scoppiano e rilasciano succo.

Chi desidera più consistenza, può incorporare alla fine mirtilli crudi.

Passaggio 4

Impiattamento

Impiattare la mousse con le bacche e il crumble, guarnendo con petali di fiori.

Ingredienti

Per la mousse
Per il crumble
Per i mirtilli

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