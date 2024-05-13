Passaggio 1 Mousse

Portare a ebollizione il latte con zucchero, sale e vaniglia, versarvi a pioggia il Riebel e farlo cuocere bene (deve restare leggermente al dente). Mescolare il composto ancora caldo con la gelatina ammollata, farlo raffreddare mescolando e incorporare poco a poco la panna montata a metà. Versare nelle coppette e mettere in fresco per almeno 3 ore.