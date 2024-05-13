Passaggio 2

Nel frattempo, mettere la farina in una ciotola capiente con un pizzico di sale e mescolare. Aggiungere il composto di lievito, il burro e le uova e lavorare il tutto con il gancio impastatore dello sbattitore elettrico fino a ottenere un impasto liscio. In alternativa, spolverare un piano di lavoro con un po' di farina e lavorare l'impasto a mano. Trasferire quindi l'impasto in una ciotola spolverata con un po' di farina, coprire con un canovaccio e lasciar lievitare a temperatura ambiente per 1 ora.