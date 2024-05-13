Osterkränze
- Classici
- Dolci
- Vegetariani
- Dessert
Gli “Osterkränze” sono ciambelle dolci decorate con glassa e uova colorate, ideali per la Pasqua.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 45 min.
- 6 Stück
Mescolare il miele e il lievito con il latte fino a quando il lievito non si sarà completamente sciolto. Lasciare riposare fino a quando non si formeranno delle piccole bolle.
Nel frattempo, mettere la farina in una ciotola capiente con un pizzico di sale e mescolare. Aggiungere il composto di lievito, il burro e le uova e lavorare il tutto con il gancio impastatore dello sbattitore elettrico fino a ottenere un impasto liscio. In alternativa, spolverare un piano di lavoro con un po' di farina e lavorare l'impasto a mano. Trasferire quindi l'impasto in una ciotola spolverata con un po' di farina, coprire con un canovaccio e lasciar lievitare a temperatura ambiente per 1 ora.
Dopo la fase di riposo, preriscaldare il forno a 180 °C.
Cospargere di farina un piano di lavoro. Dividere l'impasto in sei parti. Formare dei rotoli di circa 25 cm di lunghezza. Quindi, con un coltello affilato, incidere due volte per il lungo. Intrecciare i tre fili di pasta per formare una treccia. Chiudere le estremità a cerchio.
Prima di infornare, spennellare le girelle con un po' di latte.
Cuocere a temperatura costante per circa 25-30 minuti fino a doratura.
Lasciare raffreddare dopo la cottura. Prima di servire, posizionare un uovo di Pasqua al centro e gustare con burro e marmellata.