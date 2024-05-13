Pancakes with powdered sugar on blue-and-white plates, jam jar and powdered sugar sifter beside them.
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Marillenpalatschinken (Crepes alle albicocche)

  • Classici
  • Dolci
  • Vegetariani
  • Dessert

Note anche come pancake, omelette o crêpes - sono omelette ripiene di marmellata di albicocche. Una delizia che si scioglie in bocca.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 30 min.
  • 4 Porzioni
Passaggio 1

Sbattere il latte con la farina, lo zucchero e il sale e incorporare gradualmente le uova. Se si formano grumi, passare l'impasto al setaccio. Lasciare riposare l'impasto per circa 15 minuti.

Passaggio 2

Preriscaldare il forno a 50 °C. Scaldare una padella antiaderente (Ø 24 cm) e spennellarla leggermente con olio (usare un pennello da cucina). Versare una quantità di pastella sufficiente a ricoprire sottilmente la base della padella. Tenere la padella leggermente inclinata, quindi girarla in modo che la pastella si distribuisca uniformemente. Quando la parte superiore è asciutta e la parte inferiore ha preso colore, girare le frittelle.

Passaggio 3

Preparare altri pancake con l'impasto rimanente, impilare i pancake finiti l'uno sull'altro e tenerli al caldo nel forno preriscaldato.

Passaggio 4

Scaldare la marmellata e, se necessario, aggiungere un po' di rum. Spalmare le frittelle con la marmellata, arrotolarle, disporle su piatti riscaldati e servirle cosparse di zucchero a velo. Guarnire con panna montata e menta.

Ingredienti

Per le Marillenpalatschinken

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