Marillenpalatschinken (Crepes alle albicocche)
- Classici
- Dolci
- Vegetariani
- Dessert
Note anche come pancake, omelette o crêpes - sono omelette ripiene di marmellata di albicocche. Una delizia che si scioglie in bocca.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 30 min.
- 4 Porzioni
Sbattere il latte con la farina, lo zucchero e il sale e incorporare gradualmente le uova. Se si formano grumi, passare l'impasto al setaccio. Lasciare riposare l'impasto per circa 15 minuti.
Preriscaldare il forno a 50 °C. Scaldare una padella antiaderente (Ø 24 cm) e spennellarla leggermente con olio (usare un pennello da cucina). Versare una quantità di pastella sufficiente a ricoprire sottilmente la base della padella. Tenere la padella leggermente inclinata, quindi girarla in modo che la pastella si distribuisca uniformemente. Quando la parte superiore è asciutta e la parte inferiore ha preso colore, girare le frittelle.
Preparare altri pancake con l'impasto rimanente, impilare i pancake finiti l'uno sull'altro e tenerli al caldo nel forno preriscaldato.
Scaldare la marmellata e, se necessario, aggiungere un po' di rum. Spalmare le frittelle con la marmellata, arrotolarle, disporle su piatti riscaldati e servirle cosparse di zucchero a velo. Guarnire con panna montata e menta.