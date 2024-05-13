Passaggio 2

Preriscaldare il forno a 50 °C. Scaldare una padella antiaderente (Ø 24 cm) e spennellarla leggermente con olio (usare un pennello da cucina). Versare una quantità di pastella sufficiente a ricoprire sottilmente la base della padella. Tenere la padella leggermente inclinata, quindi girarla in modo che la pastella si distribuisca uniformemente. Quando la parte superiore è asciutta e la parte inferiore ha preso colore, girare le frittelle.