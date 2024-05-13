Hands garnishing a glass with ice cubes and fruit with fresh herbs; glasses with syrup nearby.
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Pfirsich-Thymian-Spritzer

  • Bevande
  • Vegetariani

Il "Pfirsich-Thymian-Spritzer" è una bevanda rinfrescante perfetta per l'estate: erbe aromatiche e frutta fresca. Timo e sciroppo di pesca per uno spritz con gli amici.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 5 min.
  • 2 Gläser
Passaggio 1

Für den Pfirsich-Thymian-Sirup

Lavare le pesche, tagliarle a metà, togliere il nocciolo e tagliarle a cubetti sottili.

Passaggio 2

Dimezzare e spremere il limone. Lavare il rametto di timo.

Passaggio 3

Mettere tutti gli ingredienti in una pentola, mescolare bene e portare a ebollizione. Cuocere a fuoco lento per 15 minuti, mescolando continuamente. Quindi ridurre in purea con un frullatore a immersione.

Passaggio 4

Versare lo sciroppo in una bottiglia pulita e lasciarlo raffreddare. Conservare in frigorifero chiuso ermeticamente.

Passaggio 5

Für den Pfirsich-Thymian-Spritzer

Lavare la pesca e tagliarla a fette sottili. Lavare i rametti di timo.

Passaggio 6

Versare i cubetti di ghiaccio, le fette di pesca e i rametti di timo nei bicchieri. Aggiungere lo sciroppo e completare con il Prosecco (o succo di mela frizzante).

Ingredienti

Per lo sciroppo di pesche e timo fatto in casa
Per lo Spritz di pesche e timo

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