Pfirsich-Thymian-Spritzer
- Bevande
- Vegetariani
Il "Pfirsich-Thymian-Spritzer" è una bevanda rinfrescante perfetta per l'estate: erbe aromatiche e frutta fresca. Timo e sciroppo di pesca per uno spritz con gli amici.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 5 min.
- 2 Gläser
Für den Pfirsich-Thymian-Sirup
Lavare le pesche, tagliarle a metà, togliere il nocciolo e tagliarle a cubetti sottili.
Dimezzare e spremere il limone. Lavare il rametto di timo.
Mettere tutti gli ingredienti in una pentola, mescolare bene e portare a ebollizione. Cuocere a fuoco lento per 15 minuti, mescolando continuamente. Quindi ridurre in purea con un frullatore a immersione.
Versare lo sciroppo in una bottiglia pulita e lasciarlo raffreddare. Conservare in frigorifero chiuso ermeticamente.
Für den Pfirsich-Thymian-Spritzer
Lavare la pesca e tagliarla a fette sottili. Lavare i rametti di timo.
Versare i cubetti di ghiaccio, le fette di pesca e i rametti di timo nei bicchieri. Aggiungere lo sciroppo e completare con il Prosecco (o succo di mela frizzante).