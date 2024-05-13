Passaggio 1 Pan di Spagna per base e coperchio

Preriscaldare il forno a 190 °C, statico (calore sopra e sotto), oppure a 170 °C ventilato. Montare le uova con zucchero, zucchero vanigliato e sale per circa 8-10 minuti fino a renderle spumose. Setacciare la farina e l'amido alimentare e incorporarli delicatamente. Infine incorporare il burro fuso, tiepido. Stendere sottilmente il composto con una spatola su una teglia di circa 30 × 40 cm foderata con carta da forno. Tempo di cottura circa 9-11 minuti.