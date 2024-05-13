Lo sapevate che...?

All'epoca del periodo migratorio, le foreste austriache erano aperte a chiunque fosse in grado di impugnare - e soprattutto di lanciare - una lancia. Le cose cambiarono nel 1156, quando l'imperatore Federico I concesse il diritto di caccia come feudo a principi ecclesiastici e secolari. Da allora, la caccia non ha mai smesso di essere un privilegio “aristocratico”.