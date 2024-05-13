Salzburg dumplings dusted with powdered sugar in a white baking dish, with porcelain tableware and a silver jug beside it.
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Salzburger Nockerl

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La cucina salisburghese si basa su prodotti semplici, affinati in molti modi: piatti di agnello da pascolo, manzo d’alpeggio, selvaggina e i noti Salzburger Nockerl.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 20 min.
  • 4 Porzioni
Passaggio 1

Sbattere gli albumi a neve ferma, aggiungendo continuamente zucchero semolato.

Passaggio 2

Aggiungere lo zucchero vanigliato e i tuorli d'uovo.

Passaggio 3

Incorporare con cura la farina al composto.

Passaggio 4

Spennellare con burro una teglia o una piastra poco profonda (acciaio inox, vetro resistente al fuoco). Disporre i Nockerl a piramide con l'aiuto di un coppapasta e cuocere nel forno preriscaldato.

Temperatura del forno: 220° C
Tempo di cottura: 9 minuti

Passaggio 5

Cospargere di zucchero a velo e servire immediatamente.

Weitere Informationen zum Rezept

https://www.salzburgerland.com/de/kulinarik-salzburger-spezialitaeten/

Ingredienti

Per i Nockerl
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