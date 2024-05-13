Salzburger Nockerl
- Classici
- dessert
La cucina salisburghese si basa su prodotti semplici, affinati in molti modi: piatti di agnello da pascolo, manzo d’alpeggio, selvaggina e i noti Salzburger Nockerl.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 20 min.
- 4 Porzioni
Sbattere gli albumi a neve ferma, aggiungendo continuamente zucchero semolato.
Aggiungere lo zucchero vanigliato e i tuorli d'uovo.
Incorporare con cura la farina al composto.
Spennellare con burro una teglia o una piastra poco profonda (acciaio inox, vetro resistente al fuoco). Disporre i Nockerl a piramide con l'aiuto di un coppapasta e cuocere nel forno preriscaldato.
Temperatura del forno: 220° C
Tempo di cottura: 9 minuti
Cospargere di zucchero a velo e servire immediatamente.
Weitere Informationen zum Rezept
https://www.salzburgerland.com/de/kulinarik-salzburger-spezialitaeten/