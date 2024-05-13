Scorzonera nera con panna acida e pangrattato
- Vegetariani
- Primo piatto
Theresia Palmetzhofer della “Gasthaus zur Palme” combina la salsiccia nera con croccanti briciole di burro, panna acida e crescione di piselli della fattoria biologica Pr
Preparazione
- Tempo di preparazione: 30 min.
- 4 Porzioni
Preparare la salsiccia
Sciacquare la salsefrica sotto l'acqua fredda per eliminare la sporcizia grossolana. Quindi sbucciare la salsefrica. Mettete immediatamente la salsefrica sbucciata in una ciotola con acqua fredda e succo di limone per evitare che diventi marrone.
Indossare i guanti quando si sbuccia, poiché la salsiccia è appiccicosa.
Cucinare la salsiccia
Tagliare la salsiccia a pezzi di circa 8 cm di lunghezza. Cuocere in una padella con acqua salata, succo di limone, vino bianco e zucchero per circa 15-20 minuti fino a quando non saranno al dente. Quindi scolare e passare brevemente nel burro per insaporire.
Preparare le briciole di burro
Sciogliere il burro in una padella. Aggiungere il pangrattato e farlo tostare a fuoco medio fino a doratura. Mettere da parte.
Piselli e panna acida
Cuocere i piselli in una piccola pentola di acqua leggermente salata per 2 minuti (devono rimanere verdi e croccanti). Scolare e sciacquare brevemente. Mescolare la panna acida fino a renderla omogenea. Insaporire con sale e pepe.
Credenze
Passare la salsiccia nel pangrattato imburrato e disporla su un piatto. Disporre i piselli accanto e guarnire con un cucchiaio di panna acida. Guarnire con crescione fresco di piselli.