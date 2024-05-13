Top view: White plate with peas, golden-brown crust and microgreens on white surface.
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Scorzonera nera con panna acida e pangrattato

  • Vegetariani
  • Primo piatto
Ricetta di: Theresia Palmetzhofer (Gasthaus zur Palme)

Theresia Palmetzhofer della “Gasthaus zur Palme” combina la salsiccia nera con croccanti briciole di burro, panna acida e crescione di piselli della fattoria biologica Pr

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 30 min.
  • 4 Porzioni
Passaggio 1

Preparare la salsiccia

Sciacquare la salsefrica sotto l'acqua fredda per eliminare la sporcizia grossolana. Quindi sbucciare la salsefrica. Mettete immediatamente la salsefrica sbucciata in una ciotola con acqua fredda e succo di limone per evitare che diventi marrone.

Indossare i guanti quando si sbuccia, poiché la salsiccia è appiccicosa.

Passaggio 2

Cucinare la salsiccia

Tagliare la salsiccia a pezzi di circa 8 cm di lunghezza. Cuocere in una padella con acqua salata, succo di limone, vino bianco e zucchero per circa 15-20 minuti fino a quando non saranno al dente. Quindi scolare e passare brevemente nel burro per insaporire.

Passaggio 3

Preparare le briciole di burro

Sciogliere il burro in una padella. Aggiungere il pangrattato e farlo tostare a fuoco medio fino a doratura. Mettere da parte.

Passaggio 4

Piselli e panna acida

Cuocere i piselli in una piccola pentola di acqua leggermente salata per 2 minuti (devono rimanere verdi e croccanti). Scolare e sciacquare brevemente. Mescolare la panna acida fino a renderla omogenea. Insaporire con sale e pepe.

Passaggio 5

Credenze

Passare la salsiccia nel pangrattato imburrato e disporla su un piatto. Disporre i piselli accanto e guarnire con un cucchiaio di panna acida. Guarnire con crescione fresco di piselli.

Ingredienti

Per la scorzonera
Per il pangrattato al burro
Per i piselli e la panna acida
Per la guarnizione

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