Passaggio 2 Cucinare la salsiccia

Tagliare la salsiccia a pezzi di circa 8 cm di lunghezza. Cuocere in una padella con acqua salata, succo di limone, vino bianco e zucchero per circa 15-20 minuti fino a quando non saranno al dente. Quindi scolare e passare brevemente nel burro per insaporire.