Passaggio 1 Cotogne

Strofinare le cotogne, lavarle, togliere i semi e tagliarle a fette sottili. In una padella caramellare lo zucchero di canna, versare il vino bianco e l'acqua. Aggiungere le cotogne e insaporire con cannella, i semi della bacca di vaniglia e succo di limone. Stufare finché morbide ma ancora leggermente sode.