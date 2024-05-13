A golden-brown "Scheiterhaufen" (bread pudding) baked in a casserole dish, sprinkled with powdered sugar, with a pot of diced quinces in their syrup next to it.
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Sformato dolce con cotogne e copertura di meringa

  • Dolci
  • Dessert
Ricetta di: Erborista e locandiera Gerda Stocker dal libro di cucina Originals Only

Alla locanda Stocker a Kirchschlag, in Bassa Austria, erbe selvatiche, frutti selvatici e frutti d'albero della Bucklige Welt arricchiscono il menù.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 100 min.
  • 6 Porzioni
Passaggio 1

Cotogne

Strofinare le cotogne, lavarle, togliere i semi e tagliarle a fette sottili. In una padella caramellare lo zucchero di canna, versare il vino bianco e l'acqua. Aggiungere le cotogne e insaporire con cannella, i semi della bacca di vaniglia e succo di limone. Stufare finché morbide ma ancora leggermente sode.

Passaggio 2

Sformato

Tagliare i Kipferl o la brioche a fette piccole, sciogliere il burro. In una ciotola sbattere le uova con il burro fuso, il latte e lo zucchero di canna o il miele. Inumidire i pezzi di Kipferl con il composto e disporli a strati alternati con le cotogne in una pirofila. Cuocere nel forno preriscaldato a 180 °C (statico, calore sopra e sotto) per circa 40 minuti.

Passaggio 3

Copertura di meringa

Per la cupola di neve, montare a neve ferma l'albume con lo zucchero. Distribuire sopra lo Scheiterhaufen e cuocere a 180 °C (calore sopra) per circa 10 minuti fino a doratura.

Ingredienti

Per le cotogne
Per lo sformato
Per la copertura di meringa

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