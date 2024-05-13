Passaggio 1 Spalla di capriolo

Preriscaldare il forno a 180 °C (statico, calore sopra e sotto). Togliere i tendini dalla spalla di capriolo. Scaldare lo strutto in una casseruola. Salare e pepare la carne e rosolarla brevemente su tutti i lati senza farla colorire. Toglierla e metterla da parte.

Pelare le verdure e le cipolle, tagliarle a cubetti di circa 1 cm, sbucciare l'aglio e schiacciarlo. Tagliare la pancetta a cubetti di circa 5 mm. Rosolare le verdure, la cipolla, l'aglio e la pancetta nella casseruola per circa 10 minuti. Aggiungere il concentrato di pomodoro e rosolare brevemente insieme. Sfumare con metà del vino. Aggiungere la carne, le spezie, il timo, i mirtilli rossi, il powidl e lo zucchero.

Brasare in forno per circa 2,5 ore, bagnando regolarmente con il vino rimasto e girando la carne. Togliere la carne e lasciarla riposare nel forno spento, sfruttando il calore residuo, per 10-15 minuti. Togliere l'osso.

Filtrare la salsa e insaporire con sale e pepe. Mescolare l'amido con il porto, incorporarlo nella salsa e cuocere per 1 minuto, finché non diventa lucida.