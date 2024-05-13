Passaggio 3 Vellutata di kren

Preparare un roux con il burro e la farina di frumento e sfumare con il Riesling. Lasciar sobbollire per 2 minuti. Aggiungere il brodo vegetale e la panna da montare e portare lentamente a ebollizione. Aggiungere tutti gli ingredienti rimanenti tranne il kren, far sobbollire per un minuto e poi lasciar raffreddare insieme. Una volta raffreddato, filtrare e frullare finemente in un mixer con 80 g di kren in vasetto. Assaggiare ed eventualmente aggiungere altro kren. Filtrare nuovamente con un setaccio e insaporire con sale, aceto di mele e succo di mela.