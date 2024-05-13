Three apple dumplings with breadcrumbs and icing sugar on grey plate, halved apples and sugar sifter beside.
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Topfenknödel con mousse di mele

  • Dolci
  • Vegetariani
  • dessert

Il Topfenknödel con Apfelmus è un dolce austriaco: gnocchetti di ricotta serviti con purea di mele, tipici dell’autunno e molto amati.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 70 min.
  • 12 Knödel
Passaggio 1

Per i Dinkel-Topfenknödel - canederli di ricotta e farro - mescolare rapidamente tutti gli ingredienti e lasciar riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Passaggio 2

Sbucciare le mele, tagliarle a piccoli pezzi e metterle in una pentola piccola. Aggiungere acqua, succo di limone e cannella, e cuocere a fuoco lento fino a quando le mele si disfano. In alternativa, le mele cotte possono essere frullate finemente con un mixer a immersione.

Passaggio 3

Mettere una pentola con abbondante acqua sul fuoco e portare a ebollizione. Prendere l'impasto dal frigorifero e, con le mani umide o un porzionatore per gelato, formare i canederli.

Passaggio 4

Mettere i canederli nell'acqua bollente e lasciarli cuocere per circa 10-12 minuti senza farli bollire. A seconda delle dimensioni dei canederli, il tempo di cottura può variare leggermente.

Passaggio 5

Nel frattempo, sciogliere il burro e tostare le briciole di farro fino a doratura.

Passaggio 6

Togliere i canederli dall'acqua, passarli nelle briciole tostate e servire con la salsa di mele.

Ingredienti

Per i Topfenknödel
Per la mollica di burro
Per la salsa di mele

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