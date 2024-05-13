Topfenknödel con mousse di mele
- Dolci
- Vegetariani
- dessert
Il Topfenknödel con Apfelmus è un dolce austriaco: gnocchetti di ricotta serviti con purea di mele, tipici dell’autunno e molto amati.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 70 min.
- 12 Knödel
Per i Dinkel-Topfenknödel - canederli di ricotta e farro - mescolare rapidamente tutti gli ingredienti e lasciar riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.
Sbucciare le mele, tagliarle a piccoli pezzi e metterle in una pentola piccola. Aggiungere acqua, succo di limone e cannella, e cuocere a fuoco lento fino a quando le mele si disfano. In alternativa, le mele cotte possono essere frullate finemente con un mixer a immersione.
Mettere una pentola con abbondante acqua sul fuoco e portare a ebollizione. Prendere l'impasto dal frigorifero e, con le mani umide o un porzionatore per gelato, formare i canederli.
Mettere i canederli nell'acqua bollente e lasciarli cuocere per circa 10-12 minuti senza farli bollire. A seconda delle dimensioni dei canederli, il tempo di cottura può variare leggermente.
Nel frattempo, sciogliere il burro e tostare le briciole di farro fino a doratura.
Togliere i canederli dall'acqua, passarli nelle briciole tostate e servire con la salsa di mele.