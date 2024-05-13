Torta crumble di prugne: Zwetschken Streuselkuchen
- Dolci
- Vegetariani
- dessert
La torta crumble di prugne è un dolce tradizionale austriaco e tedesco a base di prugne (Zwetschken) e una copertura di crumble (briciole di burro, zucchero e farina).
Preparazione
- Tempo di preparazione: 40 min.
- 10 Stück
Tagliare il burro a cubetti per il crumble. Impastare con le mani la farina di farro, l'avena, lo sciroppo d'acero, la cannella e il sale e sbriciolare il tutto con le dita. Mettere in una ciotola, coprire e lasciare riposare in frigorifero.
Foderare una teglia con carta da forno o ungerla e spolverarla di farina.
Lavare e tagliare le prugne a metà, togliere il nocciolo e tagliare a spicchi.
Per l'impasto della torta, sbattere il burro, la cannella, la vaniglia e il sale. Utilizzare un mixer a mano o un robot da cucina con la frusta. Aggiungere quindi lo sciroppo d'acero, le uova e l'acqua minerale. Aggiungere la farina e il lievito. Utilizzare un mixer manuale o un robot da cucina con gancio per impasto.
Distribuire l'impasto nella teglia e premere con forza. Formare un bordo alto 2-3 cm. Bucherellare la pasta con una forchetta.
Posizionare gli spicchi di prugna in cerchio, uno vicino all'altro. Distribuire il crumble sulla torta e cuocere per 30-40 minuti in forno preriscaldato a 180 °C a calore superiore/inferiore fino a doratura.