Slice of plum cake with icing sugar on plate, fresh plums and twig on rustic wooden table.
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Torta crumble di prugne: Zwetschken Streuselkuchen

  • Dolci
  • Vegetariani
  • dessert

La torta crumble di prugne è un dolce tradizionale austriaco e tedesco a base di prugne (Zwetschken) e una copertura di crumble (briciole di burro, zucchero e farina).

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 40 min.
  • 10 Stück
Passaggio 1

Tagliare il burro a cubetti per il crumble. Impastare con le mani la farina di farro, l'avena, lo sciroppo d'acero, la cannella e il sale e sbriciolare il tutto con le dita. Mettere in una ciotola, coprire e lasciare riposare in frigorifero.

Passaggio 2

Foderare una teglia con carta da forno o ungerla e spolverarla di farina.

Passaggio 3

Lavare e tagliare le prugne a metà, togliere il nocciolo e tagliare a spicchi.

Passaggio 4

Per l'impasto della torta, sbattere il burro, la cannella, la vaniglia e il sale. Utilizzare un mixer a mano o un robot da cucina con la frusta. Aggiungere quindi lo sciroppo d'acero, le uova e l'acqua minerale. Aggiungere la farina e il lievito. Utilizzare un mixer manuale o un robot da cucina con gancio per impasto.

Passaggio 5

Distribuire l'impasto nella teglia e premere con forza. Formare un bordo alto 2-3 cm. Bucherellare la pasta con una forchetta.

Passaggio 6

Posizionare gli spicchi di prugna in cerchio, uno vicino all'altro. Distribuire il crumble sulla torta e cuocere per 30-40 minuti in forno preriscaldato a 180 °C a calore superiore/inferiore fino a doratura.

Ingredienti

Per l'impasto
Per il crumble

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