Torta Sacher: la ricetta originale del dolce viennese
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Questa ricetta ti permetterà di preparare la torta Sacher proprio come quella nata all'Hotel Sacher e diventata un simbolo della pasticceria austriaca.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 60 min.
- 12 Porzioni
Far sciogliere lentamente la cioccolata (consigliamo a bagnomaria). Nel frattempo mescolare il burro con lo zucchero di vaniglia e con lo zucchero in polvere per qualche minuto. Aggiungere e mescolare il tuorlo d’uovo gradualmente. Preriscaldare il forno a 180 °C. Ungere una tortiera con burro e spolverare sopra la farina. Battere l’albume insieme ad un pizzico di sale, aggiungere dello zucchero cristallino e montare a neve ferma. Mescolare la cioccolata fusa nell’impasto del tuorlo e aggiungere, alternando tra loro, l’impasto a neve con la farina. Versare la pastella nella teglia e lasciate cuocere per circa 1 ora.
Tirare fuori la torta e lasciarla raffreddare.
Per ottenere una superficie liscia, posizionare la Torta Sacher, dopo la cottura, su un lato su un piano di lavoro e dopo circa 25 minuti girarla.
Qualora la marmellata di albicocche fosse troppo solida, riscaldarla e mescolarla fino a farla diventare liscia.
Per aromatizzarla aggiungere un goccio di rum. Dividere la torta orizzontalmente. Spalmare nel mezzo la marmellata e riposizionare le due metà insieme. Di seguito spalmare la marmellata di albicocche lungo tutti i lati e nella parte superiore della torta.
Per fare la glassa della Sacher, tagliuzzare o spaccare la cioccolata in piccoli pezzi. Lasciare cuocere l’acqua insieme allo zucchero a fuoco lento per alcuni minuti. Toglierla dal fornello e versarla in una ciotola e lasciarla raffreddare finché non diventa tiepida (la glassa troppo calda smussa e fredda è troppo spessa). Aggiungere la cioccolata e lasciarla sciogliere nell’acqua zuccherata.
Versare rapidamente, in un colpo solo, la glassa sopra la torta Sacher e distribuire velocemente ed omogeneamente, con l’aiuto di una paletta o di un coltello molto largo, in modo da formare una copertura liscia. Lasciare asciugare la torta a temperatura ambiente.
Consiglio: servire con della panna montata. Se possibile, non conservare la Torta Sacher in frigorifero.
Ingredienti
Curiosità sulla Torta Sacher originale di Vienna
La fama della torta al cioccolato più conosciuta al mondo si deve alla maestria di Eduard Sacher, cuoco dell'allora casata Metternich, che perfezionò la prima versione ideata dal padre Franz. Nel 1876 Eduard fondò l'Hotel Sacher a Vienna, dove oggi viene servito il dolce in una speciale carta con il marchio "Original Sacher Torte".