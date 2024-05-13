Passaggio 1

Far sciogliere lentamente la cioccolata (consigliamo a bagnomaria). Nel frattempo mescolare il burro con lo zucchero di vaniglia e con lo zucchero in polvere per qualche minuto. Aggiungere e mescolare il tuorlo d’uovo gradualmente. Preriscaldare il forno a 180 °C. Ungere una tortiera con burro e spolverare sopra la farina. Battere l’albume insieme ad un pizzico di sale, aggiungere dello zucchero cristallino e montare a neve ferma. Mescolare la cioccolata fusa nell’impasto del tuorlo e aggiungere, alternando tra loro, l’impasto a neve con la farina. Versare la pastella nella teglia e lasciate cuocere per circa 1 ora.