Vanilla crescents with chocolate on plate, cup of hot chocolate, Christmas decorations and spice bottles on wooden table.
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Vanillekipferl con cioccolato

  • Classici
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  • Vegetariani
  • Dessert

I Vanillekipferl, classici biscotti austriaci natalizi, diventano irresistibili nella versione al cioccolato di Alessandro Zaccaro, perfetti con il tè o come dessert.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 45 min.
  • 25 biscotti
Passaggio 1

Per preparare i classici dolci natalizi austriaci, i Vanillekipferl, setacciate la farina e lo zucchero a velo su un piano da lavoro. Aggiungete anche la farina di mandorle e misceliamo gli ingredienti. Nel centro versate l’uovo e l’estratto di vaniglia. Mescolate velocemente con una forchetta per miscelare gli ingredienti liquidi. A questo punto aggiungete il burro freddo di frigo, tagliato a pezzetti.

Passaggio 2

Impastate velocemente a modalità “pulse” con l’aiuto di un tritatutto. Successivamente adagiate l’impasto sul piano da lavoro e lavorate velocemente finché sarà diventato liscio ed uniforme. Coprite con pellicola alimentare e riponete in frigorifero per almeno 1 ora.

Passaggio 3

Prelevate l’impasto e dividetelo in 4 parti. Con le mani, rullate l’impasto su se stesso per ottenere dei filoncini di 1cm di diametro. Suddividete in parti lunghe circa 6cm. Chiudete verso l’interno a formare una mezzaluna assottigliando le estremità.

Passaggio 4

Ponete su una teglia foderata con carta forno e infornate a 180°C per 10-15 minuti a forno statico. Una volta sfornati lasciateli raffreddare completamente. Immergete poi una estremità nel cioccolato fuso e cospargete con mandorle a lamelle. Lasciate raffreddare prima di servire.

Ingredienti

Per i Vanillekipferl con cioccolato
Per il topping

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