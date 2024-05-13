Passaggio 1

Per preparare i classici dolci natalizi austriaci, i Vanillekipferl, setacciate la farina e lo zucchero a velo su un piano da lavoro. Aggiungete anche la farina di mandorle e misceliamo gli ingredienti. Nel centro versate l’uovo e l’estratto di vaniglia. Mescolate velocemente con una forchetta per miscelare gli ingredienti liquidi. A questo punto aggiungete il burro freddo di frigo, tagliato a pezzetti.