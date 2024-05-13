Vanillekipferl con cioccolato
- Classici
- Dolci
- Vegetariani
- Dessert
I Vanillekipferl, classici biscotti austriaci natalizi, diventano irresistibili nella versione al cioccolato di Alessandro Zaccaro, perfetti con il tè o come dessert.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 45 min.
- 25 biscotti
Per preparare i classici dolci natalizi austriaci, i Vanillekipferl, setacciate la farina e lo zucchero a velo su un piano da lavoro. Aggiungete anche la farina di mandorle e misceliamo gli ingredienti. Nel centro versate l’uovo e l’estratto di vaniglia. Mescolate velocemente con una forchetta per miscelare gli ingredienti liquidi. A questo punto aggiungete il burro freddo di frigo, tagliato a pezzetti.
Impastate velocemente a modalità “pulse” con l’aiuto di un tritatutto. Successivamente adagiate l’impasto sul piano da lavoro e lavorate velocemente finché sarà diventato liscio ed uniforme. Coprite con pellicola alimentare e riponete in frigorifero per almeno 1 ora.
Prelevate l’impasto e dividetelo in 4 parti. Con le mani, rullate l’impasto su se stesso per ottenere dei filoncini di 1cm di diametro. Suddividete in parti lunghe circa 6cm. Chiudete verso l’interno a formare una mezzaluna assottigliando le estremità.
Ponete su una teglia foderata con carta forno e infornate a 180°C per 10-15 minuti a forno statico. Una volta sfornati lasciateli raffreddare completamente. Immergete poi una estremità nel cioccolato fuso e cospargete con mandorle a lamelle. Lasciate raffreddare prima di servire.