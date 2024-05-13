Vanillekipferl
- Classici
- Dolci
- Vegetariani
- dessert
I Vanillekipferl sono biscotti tradizionali austriaci, a forma di mezzalunacaratterizzati da una consistenza morbida e dal caratteristico sapore di vaniglia e mandorle.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 60 min.
- 2 Blech
Impastare la farina setacciata, lo zucchero a velo e il burro fino a ottenere un impasto omogeneo e incorporare rapidamente le noci, formare un rotolo e lasciarlo riposare in un luogo fresco per circa 30 minuti.
Formare delle palline, arrotolare in piccoli cilindri con le estremità affusolate e formare dei croissant.
Disporre sulla teglia. Cuocere in forno preriscaldato a calore medio (circa 200 °C) per circa 10 minuti.
Togliereli dalla teglia quando sono ancora caldi e farli rotolare nello zucchero.
Tipp: Die Zubereitung ist auch für Kinder geeignet. Kinder essen nicht nur gerne Vanillekipferl, es ist für sie auch ein schönes Backerlebnis, bei der Zubereitung zu helfen bzw. sie selbst zu backen.