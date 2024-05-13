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Glühwein (vin brulé)

  • Bevande

Una delle bevande invernali più popolari in Austria. L'aroma del vino rosso aromatizzato con chiodi di garofano e cannella rende ancora piú magico il Natale.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 30 min.
  • 8 tazze
Passaggio 1

Scaldare il vino rosso con acqua e zucchero.

Passaggio 2

Aggiungere i chiodi di garofano, i bastoncini di cannella e le arance.

Passaggio 3

Lasciare sobbollire per 15-20 minuti. Attenzione: il vin brulé non deve bollire. Condire a piacere e addolcire se necessario.

Passaggio 4

Rimuovere i chiodi di garofano e i bastoncini di cannella e versare il vino caldo nelle tazze.

Suggerimento: Il vin brulé può essere guarnito con una fetta d'arancia e va servito caldo.

Ingredienti

Per il vin brulé

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