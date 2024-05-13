Glühwein (vin brulé)
- Bevande
Una delle bevande invernali più popolari in Austria. L'aroma del vino rosso aromatizzato con chiodi di garofano e cannella rende ancora piú magico il Natale.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 30 min.
- 8 tazze
Scaldare il vino rosso con acqua e zucchero.
Aggiungere i chiodi di garofano, i bastoncini di cannella e le arance.
Lasciare sobbollire per 15-20 minuti. Attenzione: il vin brulé non deve bollire. Condire a piacere e addolcire se necessario.
Rimuovere i chiodi di garofano e i bastoncini di cannella e versare il vino caldo nelle tazze.
Suggerimento: Il vin brulé può essere guarnito con una fetta d'arancia e va servito caldo.