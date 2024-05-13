Vorarlberger Käsefondue
- Classici
- Vegetariani
- main-course
La “fonduta di formaggio del Vorarlberg” è una specialità alpina austriaca, preparata con una miscela unica di formaggi locali, ideale per i pasti festivi.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 30 min.
- 4 Porzioni
Für das Fondue
Sbucciare l'aglio e strofinarlo nella pentola della fonduta.
Togliere la crosta al formaggio e grattugiarlo grossolanamente.
Versare il formaggio nella padella della fonduta con il vino bianco e scaldare a fuoco basso, mescolando continuamente.
Mescolare lafarina di mais con l'acquavite di ciliegie
Posizionare la pentola per fonduta sul fornello a spirito e tenere in caldo.
Für den Salat
Togliere le foglie esterne dalla testa del cavolo, tagliarlo in quarti ed eliminare il gambo. Quindi tritare finemente con un coltello affilato o un'affettatrice.
Mettere il cavolo grattugiato in una ciotola, aggiungere il sale e versarvi sopra l'acqua minerale. Lasciare riposare per un'ora. Quindi impastare bene il cavolo. Strizzare l'acqua salata in eccesso e scolare.
Lavare e tagliare in quarti la mela, togliere la buccia e tagliare a fette sottili. Rimuovere con cura i semi di melograno dalla melagrana. Lavare e spuntare il rosmarino.
Per il condimento, mescolare tutti gli ingredienti.
Mettere in una ciotola il cavolo rosso, le fette di mela, i semi di melograno, i semi di zucca e gli aghi di rosmarino e mescolare. Versare il condimento e condire con un po' di sale se necessario.
Tipp: Als Beilage Brot, Artischocken (aus dem Glas), Essiggurken, eingelegte Maiskolben und Medjool Datteln servieren.