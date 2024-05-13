Cheese fondue on laid table with bread, red wine, candles and salad, hand dipping bread.
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Vorarlberger Käsefondue

  • Classici
  • Vegetariani
  • main-course

La “fonduta di formaggio del Vorarlberg” è una specialità alpina austriaca, preparata con una miscela unica di formaggi locali, ideale per i pasti festivi.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 30 min.
  • 4 Porzioni
Passaggio 1

Für das Fondue

Sbucciare l'aglio e strofinarlo nella pentola della fonduta.

Passaggio 2

Togliere la crosta al formaggio e grattugiarlo grossolanamente.

Passaggio 3

Versare il formaggio nella padella della fonduta con il vino bianco e scaldare a fuoco basso, mescolando continuamente.

Passaggio 4

Mescolare lafarina di mais con l'acquavite di ciliegie

Passaggio 5

Posizionare la pentola per fonduta sul fornello a spirito e tenere in caldo.

Passaggio 6

Für den Salat

Togliere le foglie esterne dalla testa del cavolo, tagliarlo in quarti ed eliminare il gambo. Quindi tritare finemente con un coltello affilato o un'affettatrice.

Passaggio 7

Mettere il cavolo grattugiato in una ciotola, aggiungere il sale e versarvi sopra l'acqua minerale. Lasciare riposare per un'ora. Quindi impastare bene il cavolo. Strizzare l'acqua salata in eccesso e scolare.

Passaggio 8

Lavare e tagliare in quarti la mela, togliere la buccia e tagliare a fette sottili. Rimuovere con cura i semi di melograno dalla melagrana. Lavare e spuntare il rosmarino.

Passaggio 9

Per il condimento, mescolare tutti gli ingredienti.

Passaggio 10

Mettere in una ciotola il cavolo rosso, le fette di mela, i semi di melograno, i semi di zucca e gli aghi di rosmarino e mescolare. Versare il condimento e condire con un po' di sale se necessario.

Tipp: Als Beilage Brot, Artischocken (aus dem Glas), Essiggurken, eingelegte Maiskolben und Medjool Datteln servieren.

Ingredienti

Per la fonduta
Per l'insalata di crauti
Per il condimento

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