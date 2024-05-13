Knödel all'albicocca della Wachau
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I Wachauer Marillenknödel sono gnocchi di patate ripieni di albicocche, cotti al forno e serviti con pangrattato e zucchero a velo, dolce tipico della Wachau.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 60 min.
- 10 Knödel
Lavorare a crema il burro morbido con lo zucchero vanigliato e un pizzico di sale. Aggiungere l'uovo, la ricotta (o il formasggio Quark) e la farina e lavorare il tutto fino a ottenere un impasto omogeneo. Formare una palla, avvolgerla nella pellicola trasparente e lasciarla riposare in un luogo fresco per circa 30 minuti.
Rimuovere i noccioli dalle albicocche (spingendoli fuori con il manico di un cucchiaio di legno o aprendoli). Mettere una zolletta di zucchero in ogni albicocca.
Formare un rotolo di circa 5 cm di spessore su un piano di lavoro infarinato. Tagliare delle fette con un coltello e appiattirle leggermente sul palmo della mano. Disporre le albicocche, ripiegare la pasta e sigillarla bene. Formare dei fagottini con le mani infarinate e disporli su una tavola infarinata.
Portare a ebollizione abbondante acqua leggermente salata in una pentola capiente. Aggiungete i Marillenknödel di albicocche e lasciate cuocere a fuoco lento per 10-13 minuti. Mescolare delicatamente di tanto in tanto per evitare che i Marillenknödel si attacchino.
Tipp: Um sicherzugehen, dass die Knödel nicht zerfallen, ist es ratsam, vor dem Füllen der Knödel einen Probeknödel zu kochen. Danach bei Bedarf: zu weichen Teig mit etwas Mehl bzw. zu festen Teig mit Butter korrigieren.
Per la guarnizione, sciogliere il burro in una padella. Aggiungere il pangrattato, aromatizzarlo con la cannella e farlo tostare fino a doratura. Cospargere di zucchero verso la fine. Sollevare delicatamente i Marillenknödel cotti e rotolarli nel pangrattato preparato. Servire e cospargere di zucchero a velo.
Ingredienti
Lo sapevi, che...?
I Marillenknödel sono l'emblema della Wachau e un esempio dell'apertura degli austriaci verso altre: questa prelibatezza combina un frutto originariamente cinese (l'albicocca) con una pianta della Polinesia (lo zucchero) e una modalità di praparazione dell'Alta Austria (i Marillenknödel). I coltivatori di albicocche della Wachau hanno ottenuto la denominazione di origine controllata Wachauer Marilleg. U., un certificato valido per le albicocche di Wachau. U., un certificato valido in tutta Europa che classifica il loro prezioso frutto tra i migliori del suo genere