Passaggio 1

Lavorare a crema il burro morbido con lo zucchero vanigliato e un pizzico di sale. Aggiungere l'uovo, la ricotta (o il formasggio Quark) e la farina e lavorare il tutto fino a ottenere un impasto omogeneo. Formare una palla, avvolgerla nella pellicola trasparente e lasciarla riposare in un luogo fresco per circa 30 minuti.