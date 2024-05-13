Mohnnudeln ai semi di papavero del Waldviertel
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- dessert
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Le “Waldviertler Mohnnudeln” sono gnocchi di patate con semi di papavero e zucchero, specialità austriaca dal gusto unico, servita come dolce o piatto principale.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 30 min.
- 4 Porzioni
Schiacciare finemente le patate cotte e impastarle con farina di grano duro, burro, un pizzico di sale e l'uovo fino a ottenere un impasto.
Formare dei gnocchetti allungati dall'impasto e cuocerle lentamente per circa 10 minuti. Scolare i gnocchetti, passarli nel burro fuso, zucchero, un po' di zucchero vanigliato e un goccio di rum.
Mescolare abbondante papavero grigio della Waldviertel grattugiato e servire spolverando con zucchero a velo.