Schupfnudeln with poppy seeds and icing sugar on a floral plate, pan and sugar sifter beside, top view.
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Mohnnudeln ai semi di papavero del Waldviertel

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Ricetta di: Pollak´s Wirtshaus – Der Retzbacherhof

Le “Waldviertler Mohnnudeln” sono gnocchi di patate con semi di papavero e zucchero, specialità austriaca dal gusto unico, servita come dolce o piatto principale.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 30 min.
  • 4 Porzioni
Passaggio 1

Schiacciare finemente le patate cotte e impastarle con farina di grano duro, burro, un pizzico di sale e l'uovo fino a ottenere un impasto.

Passaggio 2

Formare dei gnocchetti allungati dall'impasto e cuocerle lentamente per circa 10 minuti. Scolare i gnocchetti, passarli nel burro fuso, zucchero, un po' di zucchero vanigliato e un goccio di rum.

Passaggio 3

Mescolare abbondante papavero grigio della Waldviertel grattugiato e servire spolverando con zucchero a velo.

Ingredienti

Per i Mohnnudeln
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