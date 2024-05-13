Piatti placcati in oro

Il precursore della Wiener Schnitzel è uno di quei piatti che in origine avevano uno scopo rappresentativo. Per dimostrare uno stile di vita raffinato, nel Rinascimento i veneziani ricoprivano le pietanze, soprattutto i dolci, con foglie d'oro. Quando nel 1514 la Chiesa cattolica volle porre fine a questi eccessi e vietò per legge la doratura dei cibi, i cuochi italiani ricorsero a un metodo di preparazione alternativo e più antico: il pangrattato dorato.

Si dice che il piatto di carne sia entrato in contatto con l'Austria intorno al 1857 attraverso il feldmaresciallo austriaco Radetzky. La leggenda vuole che egli sia rimasto colpito dalla "Cotoletta alla milanese" e abbia importato la ricetta sul Danubio. Tuttavia, la prima menzione nota della Wiener schnitzel nella cucina austriaca risale al 1831.