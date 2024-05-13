Zimsterne - "stelle alla cannella"
- Classici
- Dolci
- Vegetariani
- Dessert
Dolcetti natalizi dalla consistenza croccante ammorbidita da una glassa golosa in superficie. pochi ingredienti per fare dei biscotti una vera magia!
Preparazione
- Tempo di preparazione: 40 min.
- 30 biscotti
Montare a neve ferma gli albumi di 3 uova aiutandoti con delle fruste elettriche e aggiungete lo zucchero a velo distribuendolo a pioggia.
Incorporare quindi la farina di mandorle e amalgamare l'impasto delicatamente. Aggiungere un pizzico di sale e la cannella per conferirne l'aroma. Una volta pronto l'impasto, lasciare riposare in frigorifero per circa 45 minuti.
Spolverare il piano di lavoro o un foglio di carta da forno con lo zucchero a velo. Lavorare l'impasto con le mani per poi rispolverare con un po' di zucchero a velo per evitare che l'impasto risulti appiccicoso.
Stendere l'impasto ad uno spessore di circa mezzo centimentro e intagliare le stelline con l'aiuto di un coppapasta.
Per la glassa
Montare a neve un albume e aggiungere lo zucchero a velo. Versare poi il succo di limone mentre si continua a mescolare. Con l'aiuto di un cucchiaino, procedere quindi a glassare gli Zimtsterne. Consiglio: partire dal cuore della stella e con l'aiuto di uno stuzzicadenti allungare la glassa fino alle punte.
Preriscaldare il forno e cuocere a 100° per circa 15-20 minuti (forno ventilato) o a 120° per circa 20 minuti (forno statico).
Suggerimento: se vuoi conservare i biscotti in una scatola o impacchettarli, lasciali riposare almeno per 1 giorno per evitare che la glassatura si rovini.