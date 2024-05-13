Passaggio 2

Scaldate il burro chiarificato o l'olio in una pentola da zuppa e soffriggete brevemente le cipolle e la pancetta fino a quando non saranno leggermente dorate. Aggiungete il peperone e le striscioline di peperoncino, schiacciate l'aglio e fate sobbollire a fuoco lento per circa 15-20 minuti. Mescolate frequentemente e aggiungete 1-2 cucchiai di brodo di pesce o brodo vegetale ogni volta.