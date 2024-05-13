Zuppa di pesce pannonica
- Pesce
- soup
Con questa ricetta la zuppa di pesce pannonica avrà lo stesso sapore dell'originale del lago di Neusiedl nel Burgenland.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 30 min.
- 6 Porzioni
Per prima cosa, diliscate con cura i filetti di pesce con una pinzetta da cucina e tagliateli a pezzetti. Eliminate i semi dai peperoni e, per una zuppa di pesce più piccante, anche dai peperoncini, e tagliateli a striscioline. Tritate finemente la cipolla e tagliate la pancetta a cubetti.
Scaldate il burro chiarificato o l'olio in una pentola da zuppa e soffriggete brevemente le cipolle e la pancetta fino a quando non saranno leggermente dorate. Aggiungete il peperone e le striscioline di peperoncino, schiacciate l'aglio e fate sobbollire a fuoco lento per circa 15-20 minuti. Mescolate frequentemente e aggiungete 1-2 cucchiai di brodo di pesce o brodo vegetale ogni volta.
Consiglio: la zuppa di pesce pannonica assume un sapore completamente diverso se si utilizzano radici al posto dei peperoni e le si tagliano finemente nella zuppa. Lo zafferano del Burgenland in ammollo si sposa perfettamente con questo piatto per un sapore ancora più intenso.
Ora cospargete il pesce con la paprika, aggiungete il concentrato di pomodoro e aggiungete i pezzi di pesce. Mescolate bene. Versate il brodo di pesce caldo rimasto e fate cuocere i pezzi di pesce per pochi minuti, appena sotto il punto di ebollizione.
Togliete i pezzi di pesce e disponeteli in piatti o tazze caldi. Condite la zuppa di pesce con sale e pepe. Aggiungete il latte di carpa, se lo usate, e lasciate sobbollire brevemente. Condite nuovamente a piacere. Versate la zuppa pronta sui pezzi di pesce preparati. Guarnite ciascuno con una cucchiaiata di panna acida o panna montata e servite rapidamente.