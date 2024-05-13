Zuppa di pretzel
- Classici
- Antipasto
La zuppa di pretzel è una ricetta tipica della Wildschönau in Tirolo. In realtà non è una zuppa, anche se viene etichettata come tale.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 45 min.
- 4 Porzioni
Tagliare i pretzel in pezzi di 1 cm di larghezza, versarvi sopra la zuppa calda, coprire e lasciare in ammollo.
Versare con cura la zuppa in eccesso.
Disporre i pretzel e il formaggio a strati in una pirofila.
Soffriggere nel burro la cipolla tritata finemente fino a quando non diventa giallo chiaro e versarla sulla superficie.
Cuocere in forno e servire cospargendo di erba cipollina.
Suggerimento: servire con latte o latticello.