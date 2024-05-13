Non convenzionale, sposata, al verde

Soprattutto i ritratti di Kauffmann, perfettamente in linea con la moda dell'epoca, erano molto ricercati. Chiunque fosse qualcuno cercava “Miss Angel” e si faceva ritrarre da lei. Il soprannome, creato da Sir Joshua Reynolds, presidente della Royal Academy, rifletteva la sua popolarità nella società londinese. Questo portò presto all'artista una notevole fortuna e rese il suo studio, ovunque si trovasse a dipingere, il punto d'incontro della high society.

Per quanto colta, ben introdotta, dotata e affascinante, era altrettanto inesperta in materia di amore: nel 1767 cadde vittima di un matrimoniale a Londra. Tre mesi dopo il matrimonio era già divorziata e senza un soldo. Materiale sufficiente per uno scandalo clamoroso.