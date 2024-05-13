Sulle tracce del poliedrico personaggio nato a Raiding, che è poi passato alla storia come compositore, virtuoso, scrittore, ecclesiastico e direttore d'orchestra.

Nato a Raiding, nel Burgenland, allora parte del Regno d'Ungheria, figlio di un musicista al servizio del principe Esterházy, Franz Liszt fu incoraggiato fin da piccolo. Già all'età di nove anni si esibiva in pubblico e a dodici studiava con Carl Czerny e Antonio Salieri a Vienna. Poco dopo era celebrato a Parigi come “le petit Litz”, un bambino prodigio con un'insolita presenza scenica.

Liszt divenne una superstar del XIX secolo. Il suo modo di suonare espressivo, il suo carisma e la sua maestria tecnica hanno plasmato il mondo dei concerti moderni. Come compositore, Liszt fu un pioniere: con poemi sinfonici, studi virtuosistici, musica sacra e opere orchestrali, esplorò continuamente nuove possibilità dell'arte musicale. Oltre 800 opere testimoniano la sua inesauribile creatività, tra cui le “Rapsodie ungheresi”, il Concerto per pianoforte n. 1, opere con riferimenti letterari come la “Sinfonia Faust” o la “Sinfonia Dante”, nonché una vasta produzione sacra tardiva.

Liszt non era solo un innovatore musicale, ma anche un uomo di grande cultura, dotato di talento linguistico e profondamente spirituale. Leggeva filosofia, intratteneva una corrispondenza con letterati come Victor Hugo, George Sand e Heinrich Heine e pensò più volte di diventare sacerdote. Dal 1865 apparve come abate in abito nero e si dedicò maggiormente alla musica sacra, tra cui la “Messa dell'Incoronazione Ungherese”. Le tappe della sua vita movimentata furono Vienna, Parigi, Ginevra, Weimar, Roma e Budapest. Oltre alla musica, anche la sua vita privata fu intensa: relazioni, scandali, viaggi, malattie e rotture, ma anche profonde amicizie.

Franz Liszt morì nel 1886 a Bayreuth di polmonite. Lasciò molto più di un'eredità musicale: Liszt fu una figura eccezionale come artista, pensatore e uomo. Un visionario che non solo rivoluzionò la musica per pianoforte, ma che ancora oggi influenza la vita musicale europea.