L'ecologia incontra l'arte: l'artista e architetto viennese ha aperto nuove strade con forme organiche e visioni ambientali.

Friedensreich Hundertwasser era un artista, architetto e attivista ambientale. Il suo straordinario senso del colore e della forma fu notato molto presto. Nonostante gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, il giovane disegnava e dipingeva paesaggi fiabeschi con colori ricchi, magnifiche foreste e mondi paradisiaci. Dopo un breve periodo di studi all'Accademia di Vienna, negli anni Cinquanta sviluppa il suo stile inconfondibile: forme organiche, colori vivaci e la spirale come motivo centrale. A partire dagli anni Settanta si dedicò sempre più all'architettura, realizzando oltre 40 edifici in tutto il mondo e propugnando tetti verdi, "inquilini arborei" e un metodo di costruzione vicino alla natura.

Hundertwasser vedeva l'arte come una filosofia di vita

La sostenibilità non era per lui una tendenza, ma un principio di vita: l'artista stesso viveva in modo piuttosto modesto, utilizzava energie rinnovabili e sviluppava concetti di riciclaggio alternativi secondo i principi della sostenibilità prima che questa diventasse una tendenza. Ha piantato circa 100.000 alberi durante i suoi viaggi, ha utilizzato l'acqua e l'energia solare nei suoi ritiri, ha installato bagni di humus e biotopi. Ha disegnato numerosi poster a sostegno di organizzazioni come Greenpeace e la Jacques Cousteau Society. Hundertwasser realizzò molti dei suoi colori secondo le proprie ricette e si preoccupò fondamentalmente del posto dell'uomo nel ciclo della natura - fino alla sua morte, avvenuta nel 2000, dove trovò la sua ultima dimora sotto un albero in Nuova Zelanda, secondo le sue stesse volontà.