La diva del cinema Hedy Lamarr è diventata famosa a Hollywood come “la donna più bella del mondo”. È nata a Vienna, dove ha iniziato la sua carriera sul grande schermo.

Hedwig Eva Maria Kiesler, nata nel 1914 a Vienna-Döbling, era appassionata di cinema sin da piccola. A 19 anni fece scalpore con una scena di nudo nel film “Ekstase”. In seguito recitò al Theater an der Wien. Nel 1933 sposò il produttore di armi Fritz Mandl, dal quale fuggì nel 1937. A Londra fu scoperta da Louis B. Mayer, che la portò a Hollywood. Da allora si fece chiamare Hedy Lamarr. Celebrata come “la donna più bella del mondo”, il suo stile fu rapidamente imitato: capelli castani, riga in mezzo, cappelli e turbanti. Non riuscì però a sfondare come attrice, nemmeno ‘Algiers’ e “Samson and Delilah” ebbero un successo duraturo. Lamarr si dedicava anche alla ricerca tecnica. Insieme a George Antheil sviluppò un brevetto per il salto di frequenza, base della moderna tecnologia radio. Nel 1997 ricevette per questo il premio EEF Pioneer Award. Morì in Florida nel 2000 e oggi è conosciuta come “Lady Bluetooth”.