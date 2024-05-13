Hedy Lamarr
Diva del cinema e Lady Bluetooth
Introduction
Hedwig Eva Maria Kiesler, nata nel 1914 a Vienna-Döbling, era appassionata di cinema sin da piccola. A 19 anni fece scalpore con una scena di nudo nel film “Ekstase”. In seguito recitò al Theater an der Wien. Nel 1933 sposò il produttore di armi Fritz Mandl, dal quale fuggì nel 1937.
A Londra fu scoperta da Louis B. Mayer, che la portò a Hollywood. Da allora si fece chiamare Hedy Lamarr. Celebrata come “la donna più bella del mondo”, il suo stile fu rapidamente imitato: capelli castani, riga in mezzo, cappelli e turbanti. Non riuscì però a sfondare come attrice, nemmeno ‘Algiers’ e “Samson and Delilah” ebbero un successo duraturo. Lamarr si dedicava anche alla ricerca tecnica. Insieme a George Antheil sviluppò un brevetto per il salto di frequenza, base della moderna tecnologia radio. Nel 1997 ricevette per questo il premio EEF Pioneer Award. Morì in Florida nel 2000 e oggi è conosciuta come “Lady Bluetooth”.
“Devo smetterla di sposare uomini che si sentono inferiori a me. Da qualche parte deve esserci un uomo che possa essere mio marito e che non si senta inferiore. Ho bisogno di un uomo superiore che sia inferiore.”
Sulle tracce di Hedy Lamarr a Vienna
Gartenbaukino
Hedy Lamarr è diventata famosa grazie al film “Ekstase”, presentato in anteprima al Gartenbaukino, con la prima scena di nudo e il primo orgasmo accennato nel cinema.
MusikTheater an der Wien
Hedy Lamarr celebrò a Vienna il successo ottenuto nel Singspiel nel ruolo di Sissy: entrò addirittura in scena a cavallo, accompagnata dall'inno imperiale.
Karlskirche
Il 10 agosto 1933 sposò nella Karlskirche di Vienna l'industriale Fritz Mandl, che per gelosia le proibì di recitare nei film.
Premio Hedy Lamarr
Nel 1942 Hedy Lamarr sviluppò insieme al compositore George Antheil il sistema di salto di frequenza per il controllo senza interferenze dei siluri. L'idea di cambiare continuamente le frequenze radio gettò le basi per la moderna comunicazione wireless, come ad esempio il Bluetooth. Il Bluetooth è stato sviluppato negli anni '90 per trasmettere dati su brevi distanze tra dispositivi. Ogni dispositivo è dotato di un'unità di trasmissione e ricezione e di un numero di identificazione a 48 cifre. La trasmissione avviene tramite la banda ISM.
Dal 2018, la città di Vienna assegna il premio Hedy Lamarr a donne che hanno lasciato un segno nel mondo digitale. Nel 2024 è stato assegnato alla ricercatrice Laura Koesten dell'Università di Vienna. È stata premiata per i suoi eccezionali risultati nel campo della tecnologia dell'informazione.