Il pittore e drammaturgo Oskar Kokoschka, nato a Pöchlarn, ha influenzato il modernismo viennese e ha suscitato scalpore nella scena artistica con le sue opere espressive

Il grande Oskar Kokoschka nacque nella piccola località di Pöchlarn sul Danubio e conservò per tutta la vita nel cuore la sua terra natale, la Bassa Austria. Oggi il famoso pittore espressionista e esponente del Modernismo viennese è più presente che mai a Pöchlarn.

Naturalmente a Pöchlarn se ne vanno fieri, come racconta la storica dell'arte e autrice di Kokoschka Bernadette Reinhold: “Pöchlarn ha solo 4.000 abitanti. Il fatto che Oskar Kokoschka sia nato qui e che la sua casa natale sia ora un centro espositivo e documentario è una vera fortuna”.

In effetti, ancora oggi è possibile incontrare l'eccezionale artista ovunque nella piccola città sul Danubio, nella Bassa Austria. Enormi riproduzioni dei suoi dipinti sono appese alle facciate di molte case. È possibile ammirare ancora più da vicino l'eccezionale artista nel Kokoschka Museum Pöchlarn, ospitato nella sua casa natale e nell'ex fienile.